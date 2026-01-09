RU

"Динамо" против "Атлетико": стало известно когда и где пройдет матч

Фото: "Динамо" против "Хиберниана" в Юношеской лиге (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

Стали известны дата, время и место встречи 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, в котором киевское "Динамо" встретится с мадридским "Атлетико".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт столичного клуба.

Решающая битва в Анталье

Киевляне в статусе хозяев поля сыграют с юношеским составом испанского гранда в турецкой Анталье. Встреча пройдет на стадионе "Мардан" в среду, 4 февраля. Стартовый свисток запланирован в 12:00 по киевскому времени.

Отметим, что путевка в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА будет решаться в одном матче. Поэтому поединок в Турции станет решающим для обеих команд.

"Динамо" и "Атлетико" в Юношеской лиге

Киевляне - единственный представитель Украины в текущем сезоне Юношеской лиги. Они получили это право, выиграв национальное первенство среди сверстников.

"Динамо" стартовало в розыгрыше на втором этапе Пути чемпионов. Здесь "бело-синие" дважды обыграли шведский клуб "Броммапойкарна" (1:0, 2:1).

В третьем раунде киевляне сражались за выход в плей-офф с шотландским "Хибернианом". Чемпионы Украины прошли соперника по сумме двух матчей (1:0, 1:1) и пробились в следующий круг турнира.

Что касается "Атлетико", испанцы участвовали в Пути Лиги чемпионов. В шести матчах они одержали четыре победы, и по одному разу уступили и сыграли вничью. В общей таблице "матрасники" финишировали на седьмой строчке среди 36-ти участников.

Ранее мы писали, что талант "Динамо" покорил европейский рейтинг и заинтересовал "Ливерпуль".

Также читайте о футболистах сборной Украины, которые могут сменить клуб в зимнее трансферное окно.

