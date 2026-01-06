Новий Забарний для АПЛ? Талант "Динамо" підкорив європейський рейтинг і зацікавив "Ліверпуль"

Захисник київського "Динамо" і збірної України Тарас Михавко став справжнім відкриттям європейського футбольного сезону. 19-річний футболіст не лише увійшов до топ-5 престижного рейтингу CIES, а й опинився під пильним наглядом грандів англійської Прем’єр-ліги.

Про перспективи одного з найбільш талановитих вітчизняних футболістів – розповідає РБК-Україна .

За що Михавко отримав визнання CIES

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) оприлюднив рейтинг найкращих центральних захисників віком до 21 року серед 50 провідних чемпіонатів Європи. Михавко посів почесне четверте місце.

Аналітики оцінювали гравців за специфічним показником: точність коротких передач (менше десяти метрів), які дозволяють "відрізати" трьох і більше суперників. Показник українця склав 1,18, що свідчить про його унікальну здатність виходити з-під пресингу та розпочинати атакувальні дії киян.

Крім того, цифрова платформа Transferroom також включила Тараса до списку найперспективніших гравців світу (разом із форвардом "Шахтаря" Кауаном Еліасом), відзначивши його високий індекс майбутньої ринкової вартості.

Висока ефективність у побудові атак та зріла гра зробили Михавка одним із найбажаніших молодих талантів Європи.

Хто цікавиться Тарасом Михавком

За даними британських ЗМІ, "Ліверпуль" вже розглядає Тараса як потенційне підсилення оборони. Скаути "мерсисайдців" проводять паралелі між Михавком та іншим екс-динамівцем Іллею Забарним, який успішно підкорив АПЛ свого часу.

Окрім "Ліверпуля", інтерес до гравця виявляють такі гранди, як "Манчестер Юнайтед", "Челсі", "Ньюкасл", "Брентфорд", а також німецькі "Баєр" і "РБ Лейпциг". А ще вже тривалий час веде захисника "біло-синіх" турецький "Трабзонспор", де вже грають українці Арсеній Батагов, Данило Сікан і Олександр Зубков.

Зазначимо, що раніше Михавко був включений до рейтингу найдорожчих центральних захисників за межами топ-5 європейських чемпіонатів за версією CIES, де посів 10-ту позицію. Його вартість оцінюється у 22,6 млн євро.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Instagram-акаунт платформи TransferRoom, CIES Football Observatory, новинний ресурс Empire of the Kop.