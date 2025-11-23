"Динамо" катастрофічно впало в УПЛ: на якому місці команда Шовковського після матчів неділі

Три поєдинки були зіграні в рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги в неділю, 23 листопада. За їхніми підсумками чинний чемпіон – "Динамо" – змістився в середину турнірної таблиці.

УПЛ, 13-й тур

"Кривбас" – "Верес" – 2:2

Голи: Задерака, 6, Конате, 36 – Шарай, 52, 80

"Полісся" – "Епіцентр" – 0:0

"Рух" – "Кудрівка" – 4:2

Голи: Клайвер, 14, Фал, 28, 87, Квасниця, 57 – Овусу, 46, Козак, 50

"Кривбас" обійшов "Динамо"

Криворізький клуб перед початком 13-го туру мав рівну кількість очок з "Динамо" і міг скористатися невдачею киян, щоб залишити їх за спиною.

Він і скористався, але частково. Перемога над рівненським "Вересом" дала б команді Патріка ван Леувена перевагу в три бали. Але криворіжці, які вели 2:0, рахунок не втримали – 2:2. Втім і нічия дозволила "Кривбасу" обійти киян на один бал та витіснити їх аж на шосте місце в таблиці.

Житомирське "Полісся" мало шанс наздогнати черкаський ЛНЗ, який зараз йде другим після донецького "Шахтаря". Але команда Руслана Ротаня несподівано спіткнулася об "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського. Маючи відчутну перевагу, "вовки" не змогли зламати щільну оборону суперників – 0:0.

Третій поєдинок дня – "Рух" – "Кудрівка", мав значення для розподілу позицій у нижній частині таблиці. Команди влаштували "перестрілку" з шістьма голами. "Рух", попри перемогу (4:2) залишився у зоні вильоту – 14-е місце (10 очок). "Кудрівка" іде 12-ю (14 пунктів).

Зміни в групі лідерів

Втрати очок "Поліссям", "Кривбасом" та "Динамо" дозволили "Шахтарю" впевнено почуватися на перший сходинці турнірної таблиці.

"Гірники" мають перевагу в чотири пункти над найближчим переслідувачем – ЛНЗ, а принципового суперника – "Динамо" – випереджають вже аж на 10 очок.

Підопічні Олександра Шовковського скотилися на 6-ту сходинку, але й це для них ще не межа. Якщо луганська "Зоря" у понеділок переможе "Олександрію", вона набере 22 бали та обійде в таблиці "Динамо" й "Кривбас". Тоді чинні чемпіони за підсумками туру впадуть аж на 7-ме місце.

УПЛ, положення у верхній частині таблиці (топ-8)