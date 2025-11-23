"Динамо" катастрофически упало в УПЛ: на каком месте команда Шовковского после матчей воскресенья
Три поединка были сыграны в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги в воскресенье, 23 ноября. По их итогам действующий чемпион - "Динамо" - сместился в середину турнирной таблицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
УПЛ, 13-й тур
"Кривбасс" - "Верес" - 2:2
Голы: Задерака, 6, Конате, 36 - Шарай, 52, 80
"Полесье" - "Эпицентр" - 0:0
"Рух" - "Кудривка" - 4:2
Голы: Клайвер, 14, Фал, 28, 87, Квасница, 57 - Овусу, 46, Козак, 50
"Кривбасс" обошел "Динамо"
Криворожский клуб перед началом 13-го тура имел равное количество очков с "Динамо" и мог воспользоваться неудачей киевлян, чтобы оставить их за спиной.
Он и воспользовался, но частично. Победа над ровенским "Вересом" дала бы команде Патрика ван Леувена преимущество в три балла. Но криворожане, которые вели 2:0, счет не удержали - 2:2. Впрочем и ничья позволила "Кривбассу" обойти киевлян на один балл и вытеснить их аж на шестое место в таблице.
Житомирское "Полесье" имело шанс догнать черкасский ЛНЗ, который сейчас идет вторым после донецкого "Шахтера". Но команда Руслана Ротаня неожиданно споткнулась об "Эпицентр" из Каменец-Подольского. Имея ощутимое преимущество, "волки" не смогли взломать плотную оборону соперников - 0:0.
Третий поединок дня - "Рух" - "Кудривка", имел значение для распределения позиций в нижней части таблицы. Команды устроили "перестрелку" с шестью голами. "Рух", несмотря на победу (4:2) остался в зоне вылета - 14-е место (10 очков). "Кудривка" идет 12-й (14 пунктов).
Изменения в группе лидеров
Потери очков "Полесьем", "Кривбассом" и "Динамо" позволили "Шахтеру" уверенно чувствовать себя на первой строчке турнирной таблицы.
"Горняки" имеют преимущество в четыре пункта над ближайшим преследователем - ЛНЗ, а принципиального соперника - "Динамо" - опережают уже аж на 10 очков.
Подопечные Александра Шовковского скатились на 6-ю строчку, но и это для них еще не предел. Если луганская "Заря" в понедельник победит "Александрию", она наберет 22 балла и обойдет в таблице "Динамо" и "Кривбасс". Тогда действующие чемпионы по итогам тура упадут аж на 7-е место.
УПЛ, положение в верхней части таблицы (топ-8)
- "Шахтер" - 30 очков (13 матчей)
- ЛНЗ - 26 (13)
- "Полесье" - 24 (13)
- "Колос" - 22 (13)
- "Кривбасс" - 21 (13)
- "Динамо" - 20 (13)
- "Металлист 1925" - 20 (13)
- "Заря" - 19 (12)
Ранее мы сообщали, что легенда "Шахтера" официально завершил карьеру.
Также узнайте о дате и времени жеребьевки четвертьфинала Кубка Украины.