"Динамо" катастрофически упало в УПЛ: на каком месте команда Шовковского после матчей воскресенья

Воскресенье 23 ноября 2025 20:25
"Динамо" катастрофически упало в УПЛ: на каком месте команда Шовковского после матчей воскресенья Фото: "Кривбассу" хватило ничьей, чтобы опередить "Динамо" (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Три поединка были сыграны в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги в воскресенье, 23 ноября. По их итогам действующий чемпион - "Динамо" - сместился в середину турнирной таблицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

УПЛ, 13-й тур

"Кривбасс" - "Верес" - 2:2

Голы: Задерака, 6, Конате, 36 - Шарай, 52, 80

"Полесье" - "Эпицентр" - 0:0

"Рух" - "Кудривка" - 4:2

Голы: Клайвер, 14, Фал, 28, 87, Квасница, 57 - Овусу, 46, Козак, 50

"Кривбасс" обошел "Динамо"

Криворожский клуб перед началом 13-го тура имел равное количество очков с "Динамо" и мог воспользоваться неудачей киевлян, чтобы оставить их за спиной.

Он и воспользовался, но частично. Победа над ровенским "Вересом" дала бы команде Патрика ван Леувена преимущество в три балла. Но криворожане, которые вели 2:0, счет не удержали - 2:2. Впрочем и ничья позволила "Кривбассу" обойти киевлян на один балл и вытеснить их аж на шестое место в таблице.

Житомирское "Полесье" имело шанс догнать черкасский ЛНЗ, который сейчас идет вторым после донецкого "Шахтера". Но команда Руслана Ротаня неожиданно споткнулась об "Эпицентр" из Каменец-Подольского. Имея ощутимое преимущество, "волки" не смогли взломать плотную оборону соперников - 0:0.

Третий поединок дня - "Рух" - "Кудривка", имел значение для распределения позиций в нижней части таблицы. Команды устроили "перестрелку" с шестью голами. "Рух", несмотря на победу (4:2) остался в зоне вылета - 14-е место (10 очков). "Кудривка" идет 12-й (14 пунктов).

Изменения в группе лидеров

Потери очков "Полесьем", "Кривбассом" и "Динамо" позволили "Шахтеру" уверенно чувствовать себя на первой строчке турнирной таблицы.

"Горняки" имеют преимущество в четыре пункта над ближайшим преследователем - ЛНЗ, а принципиального соперника - "Динамо" - опережают уже аж на 10 очков.

Подопечные Александра Шовковского скатились на 6-ю строчку, но и это для них еще не предел. Если луганская "Заря" в понедельник победит "Александрию", она наберет 22 балла и обойдет в таблице "Динамо" и "Кривбасс". Тогда действующие чемпионы по итогам тура упадут аж на 7-е место.

УПЛ, положение в верхней части таблицы (топ-8)

  1. "Шахтер" - 30 очков (13 матчей)
  2. ЛНЗ - 26 (13)
  3. "Полесье" - 24 (13)
  4. "Колос" - 22 (13)
  5. "Кривбасс" - 21 (13)
  6. "Динамо" - 20 (13)
  7. "Металлист 1925" - 20 (13)
  8. "Заря" - 19 (12)

Ранее мы сообщали, что легенда "Шахтера" официально завершил карьеру.

Также узнайте о дате и времени жеребьевки четвертьфинала Кубка Украины.

