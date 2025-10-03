ua en ru
"Динамо" и "Шахтер" в Лиге конференций: турнирная таблица после стартового тура

Пятница 03 октября 2025 09:08
"Динамо" и "Шахтер" в Лиге конференций: турнирная таблица после стартового тура Фото: Чемпионы Украины стартовали в евротурнире с поражения (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

В Лиге конференций сезона-2025/26 состоялись матчи первого тура основного этапа.

На каких позициях находятся "Шахтер" и "Динамо" - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Неожиданный лидер

16 из 18-ти матчей стартового тура завершились победой одной из команд и лишь два принесли ничейный результат. Это означает, что 16 коллективов, набравших по три очка, составили лидирующую группу, в которую входит и донецкий "Шахтер", переигравший на выезде шотландский "Абердин".

Определяющим фактором сейчас является разница мячей, и здесь на первую строчку неожиданно взлетел боснийский клуб "Зрински", который со счетом 5:0 разгромил представителей Гибралтара - "Линкольн Ред Импс". Отметим, что с боснийцами в 3-м туре в номинально домашнем матче сыграет "Динамо".

В топ-5 также кипрский АЕК, чешская "Спарта", польский "Лех" и швейцарская "Лозанна", которые победили соперников с крупными счетами. "Шахтер", имея в активе минимальную победу, пока идет 11-м.

В то же время "Динамо", уступившее с разницей в два мяча английскому "Кристал Пэлас", расположилось на 29-м месте. С точки зрения турнирных перспектив, "горняки" находятся в зоне плей-офф, а киевляне - за ее пределами, хотя после одного матча высчитывать итоговое расположение еще рано.

Напомним, что в основном раунде ЛК каждая команда должна провести по шесть матчей с разными соперниками - три дома и три на выезде. Восемь лучших клубов напрямую попадут в 1/8 финала, а коллективы, которые финишируют на 9-24-х строчках, сыграют стыковые поединки. Последние 12 команд покинут еврокубки.

Лига конференций, турнирная таблица, топ-10

  1. "Зрински" (Босния и Герцеговина) - 3 очка (мячи - 5:0)
  2. АЕК Ларнака (Кипр) - 3 (4:0)
  3. "Лех" (Польша) - 3 (4:1)
  4. "Спарта" (Чехия) - 3 (4:1)
  5. "Лозанна" (Швейцария) - 3 (3:0)
  6. "Целье" (Словения) - 3 (3:1)
  7. "Кристал Пэлас" (Англия) - 3 (2:0)
  8. "Фиорентина" (Италия) - 3 (2:0)
  9. "Ракув" (Польша) - 3 (2:0)
  10. "Райо Вальекано" (Испания) - 3 (2:0)
  11. "Шахтер" (Украина) - 3 (3:2)
  • ...29. "Динамо" (Украина) - 0 (0:2)

Матчи следующего тура

Следующий тур Лиги конференций состоится после международного перерыва на матчи сборных - 23 октября.

"Динамо" на выезде будет играть с турецким "Самсунспором". А "Шахтер" в Кракове будет принимать польскую "Легию".

Ранее мы сообщили, как изменилась позиция Украины в таблице коэффициентов УЕФА.

Кроме того, узнайте, какие шансы прогнозируют аналитики украинским клубам в Лиге конференций.

