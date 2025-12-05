"Динамо" готує скандального легіонера на вихід: перспективне підсилення стало трансферним провалом
Румунський нападник Владіслав Бленуце, який влітку приєднався до київського "Динамо", може залишити команду вже взимку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на румунське видання Stiridecluj.ro.
Ситуація "крихка"
За інформацією румунського ЗМІ, ситуація 23-річного форварда є "найбільш крихкою" за весь час його перебування в "Динамо". Клуб наполягає на його відході під час зимового трансферного вікна.
Останнім часом Бленуце практично не отримує ігрової практики. У 6-ти із 8-ми останніх матчів він не зіграв жодної хвилини, а загалом у сезоні провів 10 матчів та забив один гол.
"Динамо" вже готує умови для дострокового розставання з гравцем.
"Джерела в Україні стверджують, що "Динамо" наполягатиме на розірванні контракту в зимове трансферне вікно. З огляду на конкуренцію та тиск уболівальників, Владіслав майже напевно покине клуб узимку", - зазначає румунське видання.
"Динамо" підписало 23-річного румунського форварда на п'ять років – до літа 2030-го. Бленуце мав замінити в команді Владислава Ваната, який перебрався до іспанської "Жирони". Сума трансферу офіційно не називалася, але за інсайдерськими даними – разом з бонусами вона становить 2,6 млн євро.
Таким чином, нападник, який у вересні приїхав до Києва як перспективне підсилення, може покинути чемпіонів України вже після кількох місяців у команді.
Скандал і покаяння
Нагадаємо, що після переходу в "Динамо" Бленуце опинився у центрі скандалу: у TikTok виявили репости проросійських відео, зокрема ролики за участю пропагандиста Володимира Соловйова та контент із саундтреком серіалу "Бригада".
Футболіст оперативно записав відеозвернення українською, заявивши, що "пишається грати в Україні" і побажав нашій країні перемоги у війні.
Згодом він пожертвував 700 тисяч гривень ЗСУ та придбав авто для військових.
