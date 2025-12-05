"Колос" проти "Шахтаря", "Динамо" на межі антирекорду: розклад 15-го туру УПЛ

З 5 по 8 грудня відбудуться поєдинки 15-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Чотириденна програма обіцяє низку інтригуючих протистоянь, серед яких спроба київського "Динамо" зупинити свою рекордну серію поразок.

Тур стартує в Києві: "Зоря" проти "Карпат"

Програму туру відкриє матч на стадіоні імені Валерія Лобановського, де в п’ятницю зустрінуться "Зоря" та "Карпати". Команди розташовані поруч у турнірній таблиці, а один заліковий пункт між ними лише підсилює інтригу.

Луганський клуб продовжує домашню безпрограшну серію, тоді як львів’яни зберігають рекордну для себе кількість виїзних матчів без поразок і пропущених голів.

Центральний матч суботи: "Колос" приймає лідера чемпіонату

Найбільша увага у суботу буде прикута до Ковалівки, де "Колос" вдома зіграє з "Шахтарем". Господарі після серії невдач відновили стабільність і вже п’ять матчів не поступаються суперникам.

Донеччани ж у попередньому турі ледве врятували нічию з "Кривбасом", але отримають підсилення на останній рубіж - у склад повертається воротар Дмитро Різник.

"Динамо" прагне зупинити падіння

Ще одна подія суботи - зустріч "Кудрівки" та "Динамо". Кияни перебувають у найскладніший період сезону: чотири поразки поспіль стали клубним антирекордом.

Ситуацію ускладнюють травми ключових виконавців, серед яких Буяльський, Попов та Ярмоленко. "Кудрівка", попри 12 позицію в таблиці, вражає результатами на своєму полі і здобула 14 очок у семи домашніх матчах.

Неділя: боротьба за топ-3

"Кривбас" зіграє з "Олександрією", "Металіст 1925" зустрінеться з "Вересом", а "Полісся" вирушить до Львова на матч з "Рухом".

ЛНЗ та житомирська команда продовжують боротьбу за зимову прописку у трійці лідерів і мають відносно зручних суперників у цьому турі. Обидві команди входять до числа найкращих у лізі за надійністю оборони.

Завершення туру: випробування для "Полтави"

У понеділок "Полтава" зіграє з "Епіцентром". Господарі виходять на матч після сенсаційної перемоги над "Динамо" і спробують продовжити переможну серію на власному полі.

Розклад матчів 15 туру УПЛ

П’ятниця, 5 грудня

18:00 "Зоря" – "Карпати"

Субота, 6 грудня

13:00 ЛНЗ – "Оболонь"

15:30 "Колос" – "Шахтар"

18:00 "Кудрівка" – "Динамо"

Неділя, 7 грудня

13:00 "Кривбас" – "Олександрія"

15:30 "Металіст 1925" – "Верес"

18:00 "Рух" – "Полісся"

Понеділок, 8 грудня

15:30 "Полтава" – "Епіцентр"