"Колос" проти "Шахтаря", "Динамо" на межі антирекорду: розклад 15-го туру УПЛ
З 5 по 8 грудня відбудуться поєдинки 15-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Чотириденна програма обіцяє низку інтригуючих протистоянь, серед яких спроба київського "Динамо" зупинити свою рекордну серію поразок.
Розклад поєдинків та трансляцій - підкаже РБК-Україна.
Тур стартує в Києві: "Зоря" проти "Карпат"
Програму туру відкриє матч на стадіоні імені Валерія Лобановського, де в п’ятницю зустрінуться "Зоря" та "Карпати". Команди розташовані поруч у турнірній таблиці, а один заліковий пункт між ними лише підсилює інтригу.
Луганський клуб продовжує домашню безпрограшну серію, тоді як львів’яни зберігають рекордну для себе кількість виїзних матчів без поразок і пропущених голів.
Центральний матч суботи: "Колос" приймає лідера чемпіонату
Найбільша увага у суботу буде прикута до Ковалівки, де "Колос" вдома зіграє з "Шахтарем". Господарі після серії невдач відновили стабільність і вже п’ять матчів не поступаються суперникам.
Донеччани ж у попередньому турі ледве врятували нічию з "Кривбасом", але отримають підсилення на останній рубіж - у склад повертається воротар Дмитро Різник.
"Динамо" прагне зупинити падіння
Ще одна подія суботи - зустріч "Кудрівки" та "Динамо". Кияни перебувають у найскладніший період сезону: чотири поразки поспіль стали клубним антирекордом.
Ситуацію ускладнюють травми ключових виконавців, серед яких Буяльський, Попов та Ярмоленко. "Кудрівка", попри 12 позицію в таблиці, вражає результатами на своєму полі і здобула 14 очок у семи домашніх матчах.
Неділя: боротьба за топ-3
"Кривбас" зіграє з "Олександрією", "Металіст 1925" зустрінеться з "Вересом", а "Полісся" вирушить до Львова на матч з "Рухом".
ЛНЗ та житомирська команда продовжують боротьбу за зимову прописку у трійці лідерів і мають відносно зручних суперників у цьому турі. Обидві команди входять до числа найкращих у лізі за надійністю оборони.
Завершення туру: випробування для "Полтави"
У понеділок "Полтава" зіграє з "Епіцентром". Господарі виходять на матч після сенсаційної перемоги над "Динамо" і спробують продовжити переможну серію на власному полі.
Розклад матчів 15 туру УПЛ
П’ятниця, 5 грудня
18:00 "Зоря" – "Карпати"
Субота, 6 грудня
13:00 ЛНЗ – "Оболонь"
15:30 "Колос" – "Шахтар"
18:00 "Кудрівка" – "Динамо"
Неділя, 7 грудня
13:00 "Кривбас" – "Олександрія"
15:30 "Металіст 1925" – "Верес"
18:00 "Рух" – "Полісся"
Понеділок, 8 грудня
15:30 "Полтава" – "Епіцентр"
Де дивитися матчі
Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.
Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.
