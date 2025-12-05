"Динамо" готовит скандального легионера на выход: перспективное усиление стало трансферным провалом

Румынский нападающий Владислав Бленуце, который летом присоединился к киевскому "Динамо", может покинуть команду уже зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на румынское издание Stiridecluj.ro .

Ситуация "хрупкая"

По информации румынского СМИ, ситуация 23-летнего форварда является "самой хрупкой" за все время его пребывания в "Динамо". Клуб настаивает на его уходе во время зимнего трансферного окна.

В последнее время Бленуце практически не получает игровой практики. В 6-ти из 8 -ми последних матчей он не сыграл ни одной минуты, а всего в сезоне провел 10 матчей и забил один гол.

"Динамо" уже готовит условия для досрочного расставания с игроком.

"Источники в Украине утверждают, что "Динамо" будет настаивать на расторжении контракта в зимнее трансферное окно. Учитывая конкуренцию и давление болельщиков, Владислав почти наверняка покинет клуб зимой", - отмечает румынское издание.

"Динамо" подписало 23-летнего румынского форварда на пять лет - до лета 2030-го. Бленуце должен был заменить в команде Владислава Ваната, который перебрался в испанскую "Жирону". Сумма трансфера официально не называлась, но по инсайдерским данным - вместе с бонусами она составляет 2,6 млн евро.

Таким образом, нападающий, который в сентябре приехал в Киев как перспективное усиление, может покинуть чемпионов Украины уже после нескольких месяцев в команде.

Скандал и покаяние

Напомним, что после перехода в "Динамо" Бленуце оказался в центре скандала: в TikTok обнаружили репосты пророссийских видео, в частности ролики с участием пропагандиста Владимира Соловьева и контент с саундтреком сериала "Бригада".

Футболист оперативно записал видеообращение на украинском, заявив, что "гордится играть в Украине" и пожелал нашей стране победы в войне.

Впоследствии он пожертвовал 700 тысяч гривен ВСУ и приобрел авто для военных.