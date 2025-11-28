"Без тиску та хабарів". Столичний ТЦК розповів про мобілізацію легенди "Динамо"
Колишнього гравця київського "Динамо" та національної збірної України Дениса Гармаша мобілізовано до лав Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву Київського міського ТЦК та СП.
Заява ТЦК
У прес-службі столичного ТЦК заявили, що в мережі поширюється маніпулятивна інформація щодо нібито жорсткого затримання Гармаша та вимагання у нього хабара.
"До Печерського РТЦК та СП міста Києва Національною поліцією був доправлений колишній футболіст Денис Гармаш для уточнення даних. Бронювання чи відстрочки від призову він не мав", - йдеться у повідомленні.
У ТЦК пояснили, що жодних неправомірних дій щодо спортсмена не здійснювалось, а скарг від самого Гармаша не надходило.
Футболіст долучився до ЗСУ
У повідомленні також зазначається, що після проходження військово-лікарської комісії та консультації з рекрутерами екс-футболіст обрав службу в одному з підрозділів Збройних сил України.
ТЦК наголосив, що інформація про інцидент із затриманням поширюється у перекрученому вигляді та закликав перевіряти джерела і не поширювати фейки.
Хто такий Денис Гармаш
35-річний уродженець селища Мілове (Луганщина). Вихованець луганського футболу та столичного РВУФК.
Левову частину кар'єри провів у "Динамо", за яке виступав з 2007 до 2023 року. У складі "біло-синіх" у різних турнірах провів 360 матчів, забив 54 голи. Разом з киянами тричі став чемпіоном України (2015, 2016, 2021), тричі – володарем Кубка України (2014, 2015, 2021) та 4 рази – володарем Суперкубка (2011, 2016, 2018, 2019).
У 2011-2021 роках виступав за збірну України. Зіграв у складі національної команди 31 матч, забив 2 голи.
Останнім клубом футболіста був ФК "Лісне", який у листопада було виключено зі складу учасників Другої ліги через те, що команда двічі не з'явилася на матч чемпіонату України у зв'язку з фінансовими проблемами.
