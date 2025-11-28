"Без тиску та хабарів". Столичний ТЦК розповів про мобілізацію легенди "Динамо"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву Київського міського ТЦК та СП.

Заява ТЦК

У прес-службі столичного ТЦК заявили, що в мережі поширюється маніпулятивна інформація щодо нібито жорсткого затримання Гармаша та вимагання у нього хабара.

"До Печерського РТЦК та СП міста Києва Національною поліцією був доправлений колишній футболіст Денис Гармаш для уточнення даних. Бронювання чи відстрочки від призову він не мав", - йдеться у повідомленні.

У ТЦК пояснили, що жодних неправомірних дій щодо спортсмена не здійснювалось, а скарг від самого Гармаша не надходило.

Футболіст долучився до ЗСУ

У повідомленні також зазначається, що після проходження військово-лікарської комісії та консультації з рекрутерами екс-футболіст обрав службу в одному з підрозділів Збройних сил України.

ТЦК наголосив, що інформація про інцидент із затриманням поширюється у перекрученому вигляді та закликав перевіряти джерела і не поширювати фейки.

Хто такий Денис Гармаш

35-річний уродженець селища Мілове (Луганщина). Вихованець луганського футболу та столичного РВУФК.

Левову частину кар'єри провів у "Динамо", за яке виступав з 2007 до 2023 року. У складі "біло-синіх" у різних турнірах провів 360 матчів, забив 54 голи. Разом з киянами тричі став чемпіоном України (2015, 2016, 2021), тричі – володарем Кубка України (2014, 2015, 2021) та 4 рази – володарем Суперкубка (2011, 2016, 2018, 2019).

У 2011-2021 роках виступав за збірну України. Зіграв у складі національної команди 31 матч, забив 2 голи.

Останнім клубом футболіста був ФК "Лісне", який у листопада було виключено зі складу учасників Другої ліги через те, що команда двічі не з'явилася на матч чемпіонату України у зв'язку з фінансовими проблемами.