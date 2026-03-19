"Динамо" з голами Ярмоленка та Пономаренка знищило "Олександрію" в УПЛ

УПЛ, 21-й тур

"Олександрія" – "Динамо" – 0:5

Голи: Ярмоленко, 4, Яцик, 20, Волошин, 68, Редушко, 72, Пономаренко, 83

Швидкий початок від Ярмоленка

Кияни не стали розкачуватися в матчі і вже на 4-й хвилині провели перший гол. Відзначився Андрій Ярмоленко, який забив свій 119-й м'яч в УПЛ. У минулому турі, вразивши ворота "Оболоні", він вийшов на чисте третє місце в історичному списку бомбардирів національного чемпіонату. Тепер зробив ще один крок до рекорду.

Відставання лідера "Динамо" від Сергія Реброва (123 голи) скоротилося до чотирьох точних ударів. А від рекордсмена – Максима Шацьких (124) – до п'яти.

"Олександрія" мала шанс зрівняти рахунок, проте Яде не реалізував вихід віч-на-віч із Русланом Нещеретом. Натомість "Динамо" подвоїло перевагу: після сейву голкіпера на добиванні першим зорієнтувався Олександр Яцик – 2:0. Перед перервою Мігель Кампуш міг повернути інтригу, але схибив із вигідної позиції.

Переможна крапка Пономаренка

У другому таймі перевага киян стала розгромною. На 68-й хвилині Назар Волошин скористався грубою помилкою голкіпера "Олександрії", який необачно залишив ворота, та холоднокровно відправив м'яч у сітку після передачі Богдана Редушка.

Невдовзі вже сам Редушко відсвяткував знакову подію: скориставшись черговим провалом у захисті гостей, молодий вінгер забив свій дебютний гол в УПЛ.

Остаточну крапку в поєдинку на 83-й хвилині поставив Матвій Пономаренко. Форвард відзначився у сьомому матчі чемпіонату поспіль і довів рахунок до 5:0. Він забив дев'ятий м'яч у поточному розіграші та одноосібно очолив бомбардирські перегони ліги.

Турнірне положення

Підопічні Ігоря Костюка набрали 41 очко і продовжують перебувати на четвертому місці в УПЛ, відстаючи на один пункт від житомирського "Полісся". Різниця з лідером - "Шахтарем" - 6 очок. "Олександрія" йде на передостанній, 15-й позиції (11 залікових балів).