ua en ru
Чт, 19 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

З ким "Динамо" битиметься за фінал: результати жеребкування Кубка України

11:10 19.03.2026 Чт
2 хв
Боротьбу за трофей продовжують чотири колективи
aimg Андрій Костенко
З ким "Динамо" битиметься за фінал: результати жеребкування Кубка України "Динамо" – головний фаворит Кубка (фото: ФК "Динамо")

19 березня в Домі футболу відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка України-2025/26.

Про його результати – повідомляє РБК-Україна.

Хто з ким зіграє

За підсумками чвертьфінальних протистоянь у дану стадію турніру вийшли чотири учасники. Двоє з них представляють УПЛ, таку ж кількість делегувала Перша ліга.

За підсумками жеребкування сформувалися такі пари.

Кубок України-2025/26, півфінал

  • "Металіст 1925" (Харків, УПЛ) - "Чернігів" (1 ліга)
  • "Буковина" (Чернівці, 1 ліга) - "Динамо" (Київ, УПЛ)

З ким &quot;Динамо&quot; битиметься за фінал: результати жеребкування Кубка України

Матчі відбудуться у квітні. Базові дати - 21, 22 та 23 число. У них визначаться учасники фінального поєдинку, які й розіграють почесний трофей. Формальним господарем у фіналі стане переможець першої пари. Фінал Кубка України-2025/26 запланований на 20 травня.

Кубок України у новому форматі: що змінилося

Вперше в історії участь у Кубку взяли 68 команд – представники усіх рівнів вітчизняного футболу.

Серед них – 16 представників УПЛ, по 16 – з Першої та Другої ліги, 4 команди з аматорського чемпіонату України та 16 переможців регіональних кубків.

Спочатку відбувся кваліфікаційний раунд, де зіграли 16 володарів регіональних трофеїв. Вісім переможців цієї стадії вийшли в 1/32 фіналу.

В 1/32-й до восьми переможців попереднього раунду приєдналися 32 команди Першої та Другої ліг, 12 команд елітного дивізіону (окрім учасників єврокубків) і чотири аматорські колективи.

Чотири клуби, які представляли Україну в єврокубках ("Динамо", "Шахтар", "Олександрія" та "Полісся") розпочали свій шлях з 1/16 фіналу.

Всі раунди змагання складаються з одного матчу. У разі нічиєї одразу призначається серія пенальті – без додаткового часу.

Жереб на всіх стадіях – повністю відкритий.

Новий трофей і телетрансляції

УАФ також презентувала новий кубок для переможця турніру. Уперше за багато років, замість традиційної чаші, тепер клуби борються за трофей у вигляді козацької булави, що оточена 11-ма списами.

Усі поєдинки турніру транслюються наживо на платформі УПЛ ТБ.

Раніше ми повідомили, що змінилося для України в Таблиці коефіцієнтів УЄФА після перемоги "Шахтаря" над "Лехом".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол Кубок України
