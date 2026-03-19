"Динамо" с голами Ярмоленко и Пономаренко уничтожило "Александрию" в УПЛ

УПЛ, 21-й тур

"Александрия" - "Динамо" - 0:5

Голы: Ярмоленко, 4, Яцик, 20, Волошин, 68, Редушко, 72, Пономаренко, 83

Быстрое начало от Ярмоленко

Киевляне не стали раскачиваться в матче и уже на 4-й минуте забили первый гол. Отличился Андрей Ярмоленко, который забил свой 119-й гол в УПЛ. В прошлом туре, отправив мяч в ворота "Оболони", он вышел на чистое третье место в историческом списке бомбардиров национального чемпионата. Теперь сделал еще один шаг к рекорду.

Отставание лидера "Динамо" от Сергея Реброва (123 гола) сократилось до четырех точных ударов. А от рекордсмена - Максима Шацких (124) - до пяти.

"Александрия" имела шанс сравнять счет, однако Яде не реализовал выход один на один с Нещеретом. Зато "Динамо" удвоило преимущество: после сейва голкипера на добивании первым сориентировался Яцик - 2:0. Перед перерывом Кампуш мог вернуть интригу, но промахнулся с выгодной позиции.

Победная точка Пономаренко

Во втором тайме преимущество киевлян стало разгромным. На 68-й минуте Назар Волошин воспользовался грубой ошибкой голкипера "Александрии", который опрометчиво оставил ворота, и хладнокровно отправил мяч в сетку после передачи Богдана Редушко.

Вскоре уже сам Редушко отпраздновал знаковое событие: воспользовавшись очередным провалом в защите гостей, молодой вингер забил свой дебютный гол в УПЛ.

Окончательную точку в поединке на 83-й минуте поставил Матвей Пономаренко. Форвард довел счет до 5:0, записав себе в актив девятый мяч в текущем розыгрыше чемпионата. Благодаря этому результату нападающий "Динамо" единолично возглавил бомбардирскую гонку лиги.