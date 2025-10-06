Чому Володимир Кличко не пішов у президенти World Boxing: стала відома причина

Ми вже писали про те, що легендарний чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко спочатку висловив бажання балотуватися на пост президента World Boxing, а потім вирішив відмовитися від цього. Тепер стала відома причина остаточного рішення.
Про неї повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Х британського журналіста Дункана Маккея.
Раніше стало відомо, що нинішній очільник World Boxing, яка проводитиме боксерський турнір на Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі, нідерландець Борис Ван дер Ворст вирішив не переобиратися на свою посаду. Він оголосив про це у своєму листі членам організації.
Згодом з'явилася інформація, що на президентських виборах у листопаді 2025 року змагатимуться три кандидати:
За словами Маккея, Кличко зняв свою кандидатуру на ранньому етапі перегонів, коли зрозумів безперспективність боротьби.
З'ясувалося, що Головкін користується підтримкою Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Це й стало вирішальним аргументом для українця зняти свою кандидатуру.
"Коли стало очевидно, що Головкін має повну підтримку МОК, Кличко дійшов висновку, що ця боротьба не варта продовження", - зазначив Маккей.
Таким чином, головним претендентом на пост президента World Boxing залишається Головкін. З великою долею ймовірності саме він замінить ван дер Ворста на чолі організації.
Головкін нині очолює Національний олімпійський комітет Казахстану та є головою Олімпійської комісії при World Boxing.
Вибори відбудуться 23 листопада 2025 року.
Геннадій Головкін
Міжнародна організація, створена у 2023 році як альтернатива Міжнародній асоціації боксу (IBA). Її головна мета – зберегти бокс у програмі Олімпійських ігор та забезпечити прозоре й чесне управління видом спорту.
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) неодноразово висловлював претензії до IBA через непрозоре суддівство, фінансові порушення та залежність від російського впливу. У червні 2023 року МОК остаточно позбавив IBA статусу визнаної федерації.
Це поставило під загрозу присутність боксу на Олімпіадах після Парижа-2024. Тоді низка національних федерацій ініціювала створення нової структури – World Boxing.
Станом на 2025 рік до організації увійшли більше 120-ти національних федерацій, зокрема США, Великої Британії, Канади, Німеччини, Швеції, Австралії та інші. Українська федерація боксу також приєдналася до організації.
World Boxing поступово стає основною платформою для розвитку аматорського боксу в світі.
