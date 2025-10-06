Чому Володимир Кличко не пішов у президенти World Boxing: стала відома причина

Хто мав намір іти у президенти

Раніше стало відомо, що нинішній очільник World Boxing, яка проводитиме боксерський турнір на Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі, нідерландець Борис Ван дер Ворст вирішив не переобиратися на свою посаду. Він оголосив про це у своєму листі членам організації.

Згодом з'явилася інформація, що на президентських виборах у листопаді 2025 року змагатимуться три кандидати:

Геннадій Головкін – знаменитий чемпіон світу в середній вазі, а зараз – президент Національного олімпійського комітету Казахстану.

– знаменитий чемпіон світу в середній вазі, а зараз – президент Національного олімпійського комітету Казахстану. Володимир Кличко – олімпійський чемпіон 1996 року та колишній чемпіон світу в надважкій вазі.

– олімпійський чемпіон 1996 року та колишній чемпіон світу в надважкій вазі. Харис Мариоліс – президент Грецької федерації боксу.

Кампанія Кличка завершилась, не почавшись

За словами Маккея, Кличко зняв свою кандидатуру на ранньому етапі перегонів, коли зрозумів безперспективність боротьби.

З'ясувалося, що Головкін користується підтримкою Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Це й стало вирішальним аргументом для українця зняти свою кандидатуру.

"Коли стало очевидно, що Головкін має повну підтримку МОК, Кличко дійшов висновку, що ця боротьба не варта продовження", - зазначив Маккей.

Таким чином, головним претендентом на пост президента World Boxing залишається Головкін. З великою долею ймовірності саме він замінить ван дер Ворста на чолі організації.

Головкін нині очолює Національний олімпійський комітет Казахстану та є головою Олімпійської комісії при World Boxing.

Вибори відбудуться 23 листопада 2025 року.

Геннадій Головкін (фото: olympic.kz)

Що таке World Boxing

Міжнародна організація, створена у 2023 році як альтернатива Міжнародній асоціації боксу (IBA). Її головна мета – зберегти бокс у програмі Олімпійських ігор та забезпечити прозоре й чесне управління видом спорту.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) неодноразово висловлював претензії до IBA через непрозоре суддівство, фінансові порушення та залежність від російського впливу. У червні 2023 року МОК остаточно позбавив IBA статусу визнаної федерації.

Це поставило під загрозу присутність боксу на Олімпіадах після Парижа-2024. Тоді низка національних федерацій ініціювала створення нової структури – World Boxing.

Станом на 2025 рік до організації увійшли більше 120-ти національних федерацій, зокрема США, Великої Британії, Канади, Німеччини, Швеції, Австралії та інші. Українська федерація боксу також приєдналася до організації.

World Boxing поступово стає основною платформою для розвитку аматорського боксу в світі.