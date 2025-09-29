Усик очолив рейтинг Boxrec: топ-10 українських боксерів у хевівейті

Став відомий рейтинг українських боксерів у хевівейті, який оприлюднив Boxreс. У списку розташувався і українська легенда, і перспективні важковаговики, які лише набирають обертів у професійному боксі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxreс .

Усик зберігає перше місце, Миронець наближається

Найвищу сходинку рейтингу традиційно утримує Усик, який нині володіє усіма основними чемпіонськими поясами у надважкій вазі.

Другу позицію займає Богдан Миронець, чия присутність у топ-3 виглядає цілком заслуженою з огляду на стабільність останніх виступів.

Суперечливі позиції Вихриста та Новицького

Третє місце Віктора Вихриста викликає дискусії серед експертів.

Після серйозної травми він повернувся на ринг проти відверто слабкої опозиції, що ставить під сумнів настільки високу позицію.

Схожі запитання виникають і до Андрія Новицького, який опинився на п’ятому рядку рейтингу.

Проблеми Захожого, Сіренка та Шевадзуцького

Олександр Захожий, Владислав Сіренко та Ігор Шевадзуцький, які також потрапили до топ-10, мають закрити поразки у своєму послужному списку, аби претендувати на підвищення в рейтингу.

Цотне Рогава міг би піднятися до трійки найкращих, однак його поразка на Гран-прі завадила цьому.

Гриців та Руденко - стабільність без прориву

Олександр Гриців опинився на восьмому місці, хоча потенційно може піднятися вище.

Для цього йому необхідні поєдинки проти сильніших суперників, аби підтвердити рівень та амбіції.

Завершує десятку Андрій Руденко, досвідчений боєць, який зберігає місце у рейтингу завдяки стабільності, але наразі не демонструє прогресу.

Повний список рейтингу

У десятку найкращих українських важковаговиків за версією Boxrec увійшли: