ua en ru
Пн, 29 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Усик очолив рейтинг Boxrec: топ-10 українських боксерів у хевівейті

Понеділок 29 вересня 2025 17:21
UA EN RU
Усик очолив рейтинг Boxrec: топ-10 українських боксерів у хевівейті Топ-10 українських боксерів у важкій вазі 2025 за версією Boxrec (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Став відомий рейтинг українських боксерів у хевівейті, який оприлюднив Boxreс. У списку розташувався і українська легенда, і перспективні важковаговики, які лише набирають обертів у професійному боксі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxreс.

Усик зберігає перше місце, Миронець наближається

Найвищу сходинку рейтингу традиційно утримує Усик, який нині володіє усіма основними чемпіонськими поясами у надважкій вазі.

Другу позицію займає Богдан Миронець, чия присутність у топ-3 виглядає цілком заслуженою з огляду на стабільність останніх виступів.

Суперечливі позиції Вихриста та Новицького

Третє місце Віктора Вихриста викликає дискусії серед експертів.

Після серйозної травми він повернувся на ринг проти відверто слабкої опозиції, що ставить під сумнів настільки високу позицію.

Схожі запитання виникають і до Андрія Новицького, який опинився на п’ятому рядку рейтингу.

Проблеми Захожого, Сіренка та Шевадзуцького

Олександр Захожий, Владислав Сіренко та Ігор Шевадзуцький, які також потрапили до топ-10, мають закрити поразки у своєму послужному списку, аби претендувати на підвищення в рейтингу.

Цотне Рогава міг би піднятися до трійки найкращих, однак його поразка на Гран-прі завадила цьому.

Гриців та Руденко - стабільність без прориву

Олександр Гриців опинився на восьмому місці, хоча потенційно може піднятися вище.

Для цього йому необхідні поєдинки проти сильніших суперників, аби підтвердити рівень та амбіції.

Завершує десятку Андрій Руденко, досвідчений боєць, який зберігає місце у рейтингу завдяки стабільності, але наразі не демонструє прогресу.

Повний список рейтингу

У десятку найкращих українських важковаговиків за версією Boxrec увійшли:

  1. Олександр Усик
  2. Богдан Миронець
  3. Віктор Вихрист
  4. Олександр Захожий
  5. Андрій Новицький
  6. Цотне Рогава
  7. Владислав Сіренко
  8. Олександр Гриців
  9. Ігор Шевадзуцький
  10. Андрій Руденко

Раніше ми повідомляли, як Усик відповів на виклик американського блогера та бійця Джейка Пола, щодо бою за правилами MMA.

Крім того, український боксер Тарас Шелестюк оголосив про дату наступного бою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Усик Бокс
Новини
Генштаб підтвердив удар по важливому заводу в РФ: в "Електродеталь" поцілили "Нептуни"
Генштаб підтвердив удар по важливому заводу в РФ: в "Електродеталь" поцілили "Нептуни"
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен