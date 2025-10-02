ua en ru
Володимир Кличко здивував несподіваною заявою про президентські вибори

Четвер 02 жовтня 2025 14:20
UA EN RU
Володимир Кличко здивував несподіваною заявою про президентські вибори Фото: Володимир Кличко (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко вирішив змінити думку щодо балотування на пост президента World Boxing.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсмена.

Що повідомив Кличко

"Після обміну інформацією з World Boxing, я не є кандидатом на посаду президента WB, принаймні поки що", - написав Кличко в соцмережі.

Раніше з'явилась інформація, що за посаду президента організації боротимуться Володимир Кличко, колишній чемпіон світу у середній вазі, а нині президент НОК Казахстану – Геннадій Головкін, а також президент Грецької боксерської федерації Харіс Маріоліс.

Остаточний список кандидатів на посаду президента World Boxing повинні опублікувати щонайменше за 30 днів до початку голосування, що пройде у листопаді на третьому Конгресі організації.

Що таке World Boxing

Міжнародна організація, створена у 2023 році як альтернатива Міжнародній асоціації боксу (IBA). Її головна мета – зберегти бокс у програмі Олімпійських ігор та забезпечити прозоре й чесне управління видом спорту.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) неодноразово висловлював претензії до IBA через непрозоре суддівство, фінансові порушення та залежність від російського впливу. У червні 2023 року МОК остаточно позбавив IBA статусу визнаної федерації.

Це поставило під загрозу присутність боксу на Олімпіадах після Парижа-2024. Тоді низка національних федерацій ініціювала створення нової структури – World Boxing.

Станом на 2025 рік до організації увійшли більше 120-ти національних федерацій, зокрема США, Великої Британії, Канади, Німеччини, Швеції, Австралії та інші. Українська федерація боксу також приєдналася до організації.

World Boxing поступово стає основною платформою для розвитку аматорського боксу в світі.

Хто такий Володимир Кличко

49-річний колишній професійний боксер, що володів титулами чемпіона світу в надважкій вазі.

Олімпійський чемпіон Атланти-1996 у категорії понад 91 кг, чемпіон світу серед військовослужбовців (1995 рік).

У професійному боксі був багаторічним чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBO, IBF, IBO, WBA та журналу The Ring.

З 2000 по 2015 рік утримував чемпіонські пояси, ставши одним із найбільш домінуючих боксерів сучасності. Є рекордсменом за кількістю перемог у боях за титул чемпіона світу у надважкій вазі (23), перевершивши досягнення Джо Луїса та Мохаммеда Алі.

Бої Кличка збирали телеаудиторії від 300 до 500 млн глядачів по всьому світу. У 2014–2015 роках він посідав 2-гу позицію у рейтингу Pound for Pound за версією The Ring.

У 2020 році був включений до Міжнародної зали боксерської слави.

Раніше ми писали, що Володимир Кличко допоміг збірній України взяти участь у чемпіонаті світу з боксу в Англії.

Також читайте, хто входить до топ-10 українських боксерів у хевівейті за версією Boxrec.

