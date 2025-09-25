ua en ru
Володимир Кличко йде в президенти World Boxing: серед суперників – ще одна легенда

Четвер 25 вересня 2025 11:57
Володимир Кличко йде в президенти World Boxing: серед суперників – ще одна легенда Фото: Володимир Кличко (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Колишній чемпіон у надважкій вазі Володимир Кличко візьме участь у виборах президента World Boxing.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Inside The Games.

Коли вибори та хто суперники

Нинішній очільник World Boxing, яка проводитиме боксерський турнір на Олімпіаді-2028 у Лос-Анжелесі, вирішив не переобиратися на свою посаду. Нідерландець Борис Ван дер Ворст оголосив про це у своєму листі членам організації.

На президентських виборах у листопаді 2025 року змагатимуться три кандидати:

  • Геннадій Головкін – знаменитий чемпіон світу в середній вазі, а зараз – президент Національного олімпійського комітету Казахстану.
  • Володимир Кличко – олімпійський чемпіон 1996 року та колишній чемпіон світу в надважкій вазі.
  • Харис Мариоліс – президент Грецької федерації боксу.

Що таке World Boxing

Міжнародна організація, створена у 2023 році як альтернатива Міжнародній асоціації боксу (IBA). Її головна мета – зберегти бокс у програмі Олімпійських ігор та забезпечити прозоре й чесне управління видом спорту.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) неодноразово висловлював претензії до IBA через непрозоре суддівство, фінансові порушення та залежність від російського впливу. У червні 2023 року МОК остаточно позбавив IBA статусу визнаної федерації.

Це поставило під загрозу присутність боксу на Олімпіадах після Парижа-2024. Тоді низка національних федерацій ініціювала створення нової структури – World Boxing.

Станом на 2025 рік до організації увійшли більше 120-ти національних федерацій, зокрема США, Великої Британії, Канади, Німеччини, Швеції, Австралії та інші. Українська федерація боксу також приєдналася до організації.

World Boxing поступово стає основною платформою для розвитку аматорського боксу в світі.

Володимир Кличко йде в президенти World Boxing: серед суперників – ще одна легенда

Володимир Кличко був багаторічним чемпіоном світу у надважкій вазі (фото: Getty Images)

Хто такий Володимир Кличко

49-річний колишній професійний боксер, що володів титулами чемпіона світу в надважкій вазі.

Олімпійський чемпіон Атланти-1996 у категорії понад 91 кг, чемпіон світу серед військовослужбовців (1995 рік).

У професійному боксі був багаторічним чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBO, IBF, IBO, WBA та журналу The Ring.

З 2000 по 2015 рік утримував чемпіонські пояси, ставши одним із найбільш домінуючих боксерів сучасності. Є рекордсменом за кількістю перемог у боях за титул чемпіона світу у надважкій вазі (23), перевершивши досягнення Джо Луїса та Мохаммеда Алі.

Бої Кличка збирали телеаудиторії від 300 до 500 млн глядачів по всьому світу. У 2014–2015 роках він посідав 2-гу позицію у рейтингу Pound for Pound за версією The Ring.

У 2020 році був включений до Міжнародної зали боксерської слави.

Раніше ми писали, що Володимир Кличко допоміг збірній України взяти участь у чемпіонаті світу з боксу в Англії.

Також читайте, що Усик відповів Джейку Полу на виклик у ММА.

