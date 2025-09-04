Кличко допоміг збірній України взяти участь у Чемпіонаті світу з боксу в Англії, - президент World Boxing

Участь збірної України з боксу в Чемпіонаті світу, який стартує сьогодні у Ліверпулі, стала можливою завдяки зусиллям Володимира Кличка.

Про це повідомив президент World Boxing Боріс ван дер Ворст, пише РБК-Україна з посилання на його ексклюзивний коментар sport.ua .

"Із радістю повідомляю, що українські боксери можуть взяти участь у першому чемпіонаті світу з боксу в Ліверпулі, який розпочинається в четвер. І дійсно, цей процес тривав ледь не до останнього дня і був складним. Але консенсусу вдалося досягти за допомогою комунікації мого радника та легенди боксу Володимира Кличка. Це ще й стало можливим завдяки неодноразовим запитам регіональних керівників боксу в Україні. Ось все це і сприяло тому, щоб World Boxing вирішив питання допуску українських спортсменів. Зрозуміло, що ніхто не хотів, щоб українські спортсмени пропустили цю історичну подію", - зазначив президент World Boxing.

Він наголосив, що участь України у Чемпіонаті світу є надзвичайно важливою для світового боксу, адже українські боксери є дуже професійними та піднімають своєю участю рівень змагань.

"Участь України у чемпіонаті світу надзвичайно важлива. Український бокс всесвітньо відомий своїми чемпіонами. З огляду на триваюче вторгнення Росії в Україну, компанія World Boxing була мотивована знайти можливість для українських боксерів бути включеними до складу Ліверпуля 2025. Присутність українських боксерів сприятиме загальному високому рівню змагань", – наголосив ван дер Ворст.