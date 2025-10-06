Почему Владимир Кличко не пошел в президенты World Boxing: стала известна причина

Мы уже писали о том, что легендарный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко сначала выразил желание баллотироваться на пост президента World Boxing, а затем решил отказаться от этого. Теперь стала известна причина окончательного решения.
О ней сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Х британского журналиста Дункана Маккея.
Ранее стало известно, что нынешний глава World Boxing, которая будет проводить боксерский турнир на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе, голландец Борис Ван дер Ворст решил не переизбираться на свою должность. Он объявил об этом в своем письме членам организации.
Впоследствии появилась информация, что на президентских выборах в ноябре 2025 года будут соревноваться три кандидата:
По словам Маккея, Кличко снял свою кандидатуру на раннем этапе гонки, когда понял бесперспективность борьбы.
Выяснилось, что Головкин пользуется поддержкой Международного олимпийского комитета (МОК). Это и стало решающим аргументом для украинца снять свою кандидатуру.
"Когда стало очевидно, что Головкин имеет полную поддержку МОК, Кличко пришел к выводу, что эта борьба не стоит продолжения", - отметил Маккей.
Таким образом, главным претендентом на пост президента World Boxing остается Головкин. С большой долей вероятности именно он заменит ван дер Ворста во главе организации.
Головкин сейчас возглавляет Национальный олимпийский комитет Казахстана и является председателем Олимпийской комиссии при World Boxing.
Выборы состоятся 23 ноября 2025 года.
Геннадий Головкин (фото: olympic.kz)
Международная организация, созданная в 2023 году как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA). Ее главная цель - сохранить бокс в программе Олимпийских игр и обеспечить прозрачное и честное управление видом спорта.
Международный олимпийский комитет (МОК) неоднократно высказывал претензии к IBA из-за непрозрачного судейства, финансовых нарушений и зависимости от российского влияния. В июне 2023 года МОК окончательно лишил IBA статуса признанной федерации.
Это поставило под угрозу присутствие бокса на Олимпиадах после Парижа-2024. Тогда ряд национальных федераций инициировал создание новой структуры - World Boxing.
По состоянию на 2025 год в организацию вошли более 120-ти национальных федераций, в частности США, Великобритании, Канады, Германии, Швеции, Австралии и другие. Украинская федерация бокса также присоединилась к организации.
World Boxing постепенно становится основной платформой для развития любительского бокса в мире.
