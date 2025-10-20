На чолі з несподіваним лідером: підсумки 9 туру УПЛ

Зміна лідера

Головна подія – нове обличчя на вершині турнірної таблиці першості. Вперше в сезоні номером один став криворізький "Кривбас".

Команда Патріка ван Леувена на виїзді перемогла одного з аутсайдерів турніру – львівський "Рух" (2:1), але цього вистачило, щоб вийти у лідери.

Донецький "Шахтар", який був першим перед черговим туром, втратив очки у Житомирі з "Поліссям". "Гірники" ще жодного разу не перемагали житомирський колектив в рамках УПЛ.

Падіння "Динамо"

Чинні чемпіони України ледь втрималися в топ-3. П'ята поспіль нічия, цього разу із "Зорею" (1:1), коштувала киянам 2-го місця в таблиці.

За набраними очками підопічних Олександра Шовковського наздогнав черкаський ЛНЗ.

Більш того, в останній ігровий день туру кияни могли вилетіти з топ-3. Сталося б це, якби харківський "Металіст 1925" переграв "Кудрівку". Тоді команда Младена Бартуловіча набрала 18 очок та витіснила б "біло-синіх" з чільної трійки. Проте харків'яни шансом не скористалися – нічия (1:1).

У наступному турі на нас чекає цікаве протистояння: "Динамо" – "Кривбас". Чемпіон і лідер УПЛ зійдуться в Києві у неділю, 26 жовтня.

"Епіцентр" залишає дно

Напередодні туру з'явилась інформація, що тренерське крісло захиталося під наставником "Епіцентра" Сергієм Нагорняком і кожна наступна невдача може стати фатальною.

Команда зробила висновки і доволі впевнено переграла у Львові "Карпати" (3:1). Завдяки цьому подоляни піднялися на 14-ту сходинку, залишивши зону прямого вильоту.

А на дні опинився інший новачок сезону – "Полтава".

Усі результати туру

"Полтава" – "Оболонь" – 1:2 (Марусич, 90+5, з пенальті – Суханов, 34, 52, з пенальті)

"Рух" – "Кривбас" – 1:2 (Фал, 84 – Парако, 23, Задерака, 53)

"Зоря" – "Динамо" – 1:1 (Будківський, 84 – Буяльський, 61)

"Полісся" – "Шахтар" – 0:0

ЛНЗ – "Колос" – 1:0 (Проспер, 75, з пенальті)

"Верес" – "Олександрія" – 1:1 (Стамуліс, 56 – Туаті, 90+4)

"Карпати" – "Епіцентр" – 1:3 (Вітор, 62 – Миронюк, 57, Климець, 61, Мороз, 85)

"Кудрівка" – "Металіст 1925" – 1:1 (Сторчоус, 35 – Ітодо, 67)

Бомбардири:

Глейкер Мендоза ("Кривбас") – 5

Пилип Будківський ("Зоря") – 5

Наступний, 10-й тур УПЛ пройде 24-26 жовтня.