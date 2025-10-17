ua en ru
"Динамо" – "Шахтар" у Кубку України: точні дати і час Класичного та інших матчів 1/8 фіналу

П'ятниця 17 жовтня 2025 08:58
"Динамо" – "Шахтар" у Кубку України: точні дати і час Класичного та інших матчів 1/8 фіналу Фото: Гранди зустрінуться двічі поспіль (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

Дирекція з проведення Кубка України визначилася з датами та часом матчів 1/8 фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Хто зіграє в 1/8-й

До даної стадії змагання вийшло 16 команд. З них лише 5 – з елітного дивізіону. 7 команд представляють Першу лігу, ще 3 – Другу, також зіграє один представник аматорського футболу.

Центральним стане протистояння вітчизняних грандів – київського "Динамо" та донецького "Шахтаря". Поєдинок стане домашнім для "біло-синіх" та відбудеться в середу, 29 жовтня, початок – о 18:00.

Повний розклад матчів 1/8 фіналу Кубка України

28 жовтня (вівторок)

  • 12:00, "Чернігів" (1 ліга) – "Лісне" (Київ, 2 ліга)
  • 14:30, "Буковина" (Чернівці, 1 ліга) – "Нива" (Тернопіль, 1 ліга)

29 жовтня (середа)

  • 12:00, "Вікторія" (Суми, 1 ліга) – "Інгулець" (Петрове, 1 ліга)
  • 14:30, ЛНЗ (Черкаси, УПЛ) – "Рух" (Львів, УПЛ)
  • 18:00, "Динамо" (Київ, УПЛ) – "Шахтар" (Донецьк, УПЛ)

30 жовтня (четвер)

  • 12:00, "Агротех" (Тишківка, аматори) – "Фенікс-Маріуполь" (1 л)
  • 17:00, "Металіст 1925" (Харків, УПЛ) – "Агробізнес" (Волочиськ, 1 л)

Дату не визначено

  • "Локомотив" (Київ, 2 л) – "Нива" (Вінниця, 2 л)

Згідно з регламентом, переможець визначається в одному матчі. Якщо 90 хвилин завершуються нічийним результатом, команди одразу пробивають серію післяматчевих пенальті, без екстратаймів.

Два класичних поспіль

На українських вболівальників фактично чекають два Класичних поспіль.

2 листопада, о 18:00 "Шахтар" та "Динамо" знову зіграють між собою, але вже в рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги. Матч буде домашнім для "гірників".

Раніше ми опублікували точний розклад матчів та трансляцій 9-го туру української Прем'єр-ліги.

Крім того, читайте про те, як "Шахтар" розслідує скандал із Юхимом Коноплею, який лайкав російські відео.

Футбол Кубок України Динамо Шахтар
