"Шахтар" знову не зміг переграти "Полісся" та втратив лідерство в УПЛ

Субота 18 жовтня 2025 19:53
"Шахтар" знову не зміг переграти "Полісся" та втратив лідерство в УПЛ Фото: Суперники голів не забили (ФК "Полісся")
Автор: Андрій Костенко

Центральний поєдинок 9-го туру української Прем'р-ліги відбувся у Житомирі. Місцеве "Полісся" приймало лідера поточного розіграшу – донецький "Шахтар".

Про те, як пройшов матч – розповідає РБК-Україна.

УПЛ, 9-й тур

"Полісся" – "Шахтар" – 0:0

Деталі матчу

Житомирські "вовки" – один з найбільш незручних суперників для "Шахтаря". "Гірники" ще ніколи не вигравали у "Полісся" в рамках Прем'єр-ліги.

Напруженим видався і звітний поєдинок.

Обидві команди активно розпочали зустріч, створюючи гострі моменти біля воріт одна одної, але реалізувати нагоди не змогли. Наприкінці першого тайму через дощ темп гри знизився.

"Шахтар" більше контролював м'яч у центрі поля. Попри певну перевагу гостей, рахунок до перерви залишився нічийним.

У другому таймі перевага також була на боці "гірників". У них було два дуже перспективних моменти. Спочатку захисник господарів Михайліченко незграбним пасом назад вивів Педріньйо на побачення з Волинцем, але воротар "вовків" врятував.

А наприкінці поєдинку чудовий шанс отримав Егіналду, який повернувся після травми. Бразилець вийшов на ударну позицію, але переграти голкіпера не зміг.

У воротаря "помаранчево-чорних" Різника роботи було значно менше, ніж у його колеги Волинця. Але обидва вони записали на свій рахунок сухі поєдинки.

"Шахтар" знову не зміг переграти "Полісся" в УПЛ. Більш того, вп'яте поспіль не зумів забити у ворота житомирського клубу.

Турнірна ситуація

"Шахтар" після розгромної поразки в минулому турі від ЛНЗ (1:4) вдруге поспіль втратив очки та поступився лідерством у Прем'єр-лізі.

На верхню сходинку піднявся криворізький "Кривбас", який після перемоги над "Рухом" (2:1) має в активі 19 очок.

У "Шахтаря" – 18 пунктів. Третє місце займає "Динамо" з 17-ма очками. "Полісся" залишилось на четвертій сходинці з 16-ма балами.

Раніше ми опублікували точний розклад матчів та трансляцій 9-го туру української Прем'єр-ліги.

Також ми розповіли, як легіонери з УПЛ грали за свої збірні у жовтні.

