Во главе с неожиданным лидером: итоги 9 тура УПЛ

Смена лидера

Главное событие - новое лицо на вершине турнирной таблицы первенства. Впервые в сезоне номером один стал криворожский "Кривбасс".

Команда Патрика ван Леувена на выезде победила одного из аутсайдеров турнира - львовский "Рух" (2:1), но этого хватило, чтобы выйти в лидеры.

Донецкий "Шахтер", который был первым перед очередным туром, потерял очки в Житомире с "Полесьем". "Горняки" еще ни разу не побеждали житомирский коллектив в рамках УПЛ.

Падение "Динамо"

Действующие чемпионы Украины едва удержались в топ-3. Пятая подряд ничья, на этот раз с "Зарей" (1:1), стоила киевлянам 2-го места в таблице.

По набранным очкам подопечных Александра Шовковского догнал черкасский ЛНЗ.

Более того, в последний игровой день тура киевляне могли вылететь из топ-3. Случилось бы это, если бы харьковский "Металлист 1925" переиграл "Кудривку". Тогда команда Младена Бартуловича набрала 18 очков и вытеснила бы "бело-синих" из главной тройки. Однако харьковчане шансом не воспользовались - ничья (1:1).

В следующем туре нас ждет интересное противостояние: "Динамо" - "Кривбасс". Чемпион и лидер УПЛ сойдутся в Киеве в воскресенье, 26 октября.

"Эпицентр" покидает дно

Накануне тура появилась информация, что тренерское кресло зашаталось под наставником "Эпицентра" Сергеем Нагорняком и каждая следующая неудача может стать фатальной.

Команда сделала выводы и довольно уверенно переиграла во Львове "Карпаты" (3:1). Благодаря этому подоляне поднялись на 14-ю строчку, оставив зону прямого вылета.

А на дне оказался другой новичок сезона - "Полтава".

Все результаты тура

"Полтава" - "Оболонь" - 1:2 (Марусич, 90+5, с пенальти - Суханов, 34, 52, с пенальти)

"Рух" - "Кривбасс" - 1:2 (Фал, 84 - Парако, 23, Задерака, 53)

"Заря" - "Динамо" - 1:1 (Будковский, 84 - Буяльский, 61)

"Полесье" - "Шахтер" - 0:0

ЛНЗ - "Колос" - 1:0 (Проспер, 75, с пенальти)

"Верес" - "Александрия" - 1:1 (Стамулис, 56 - Туати, 90+4)

"Карпаты" - "Эпицентр" - 1:3 (Витор, 62 - Миронюк, 57, Климец, 61, Мороз, 85)

"Кудривка" - "Металлист 1925" - 1:1 (Сторчоус, 35 - Итодо, 67)

Бомбардиры:

Глейкер Мендоза ("Кривбасс") - 5

Филипп Будковский ("Заря") - 5

Следующий, 10-й тур УПЛ пройдет 24-26 октября.