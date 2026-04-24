Чим пригощали принца Гаррі в Києві: суддя "МастерШеф" вразив меню

Український шеф-кухар, ресторатор і суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський приготував вечерю для принца Гаррі під час його візиту до Києва. За словами кулінара, він обирав страви, які могли якнайкраще познайомити з Україною.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Threads шеф-кухара.
За словами Ярославського, він дуже хвилювався, адже через свою кухню мав якнайкраще представити Україну.
"Дуже хвилювався. І справа навіть не в статусі гостя, а в тому, що через свої страви я знайомлю людину з Україною. І тут або вона відчує країну на смак або ні. І це повністю на мені", - поділився він.
Шеф-кухар зазначив, що це вже третій візит принца до Києва. Цього разу він прибув на запрошення Ігри Нескорених, які підтримують ветеранів і військових через адаптивний спорт.
"Він сам заснував Invictus Games у 2014-му і те, що він робить для України - це реально важливо. І не для галочки, а по-справжньому. Його візит був незапланований. Часу на підготовку майже не було - і це тільки додало адреналіну", - поділився він.
При формуванні меню для вечері Володимир враховував смаки принца.
"Я знаю, що його мама, Принцеса Діана, дуже любила борщ. Читав, що вона навіть додавала туди молоко або йогурт - цікавий факт, правда? А сам він з дитинства любить просту їжу. Тому вирішив не вигадувати, а йти від серця і від коріння", - зазначив він.
За словами Ярославського, меню виглядало так:
Він також показав кадр зі стравами, які готували на благодійному заході.
Сам Гаррі під час візиту до столиці висловив важливі слова підтримки.
"Шлях до відновлення не долають поодинці. Тому я тут - щоб працювати разом із вами". І це відчувалось у кожному моменті того вечора", - процитував його Ярославський.
Кулінар також додав, що для нього ця вечеря мала особливе значення.
"Це можливість показати, які ми є насправді. Нам важливо, щоб про Україну знали і говорили у світі", - написав він.
Нагадаємо, він прибув до Києва 23 квітня з неанонсованим візитом. Своєю появою хотів вкотре висловити підтримку та нагадати світу про реалії, в яких живуть українці.
У цей день побував на безпековому форумі та поспілкувався з багатьма офіційними особами та військовими. Крім цього, Гаррі звернувся до Путіна із закликом припинити війну.