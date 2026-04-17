"Це вбило мою маму". Принц Гаррі зізнався, чому не хотів бути частиною монархії

Принц Гаррі виступив з емоційною промовою на саміті InterEdge в Австралії. У ній він зізнався, що після втрати матері тривалий час не приймав свою роль у королівській родині.

Детальніше про це пише РБК-Україна.

Що сказав принц Гаррі про втрату мами

Він говорив про психічне здоров’я, стрес і відчуття втрати контролю в різні періоди життя. Зокрема під час розмови з місцевим бізнесменом він згадав, як смерть принцеси Діани вплинула на його дитинство.

"Після смерті мами, незадовго до мого 13-го дня народження, я сказав собі: "Я не хочу цю роботу. Я не хочу цю роль". Куди б це не вело, мені це не подобається. Це вбило мою маму, і я був категорично проти цього", - поділився він.

З часом позиція Гаррі змінилася. Він зрозумів, що може використовувати свій вплив на благо.

"Зрештою я усвідомив: "Хвилинку, а якби на моєму місці опинилася інша людина, як би вона використала цю платформу, свої здібності та відповідні ресурси, щоб змінити світ на краще?" - сказав він.

Крім того, була ще одна важлива мотивація, яка змусила змінити погляди.

"Що моя мама хотіла б, щоб я робив?" Тоді я зрозумів: "Ого, насправді допомагаючи іншим, я допомагаю й собі" - зауважив Гаррі.

Для нього благодійність стала "ліками", які заряджають енергією.

"Це може бути дуже виснажливо, коли ти метушишся, намагаючись приділити якомога більше часу та енергії іншим. Але, безумовно, для мене та моєї дружини робота, яку ми робимо, приносить нам справжнє задоволення", - додав він.



Що відомо про смерть принцеси Діани

Нагадаємо, принцеса Діана трагічно загинула внаслідок травм, отриманих в автокатастрофі в Парижі у серпні 1997 року.

Mercedes, у якому вона перебувала разом з коханим Доді аль-Файєдом, врізався у стовп тунелю Пон-де-Альма під час спроби відірватися від папарацці на великій швидкості. Єдиним, хто вижив у аварії, став охоронець Тревор Ріс-Джонс.

За даними слідства, офіційною причиною трагедії стала недбалість водія Анрі Поля, у організмі якого знайшли недопустиму норму алкоголю та сліди антидепресантів.

Гаррі не приховував, що після смерті матері мав психологічні проблеми, зокрема довго пригнічував свої почуття, що впливало не лише на особисте життя, а й роботу.