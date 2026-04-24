Трамп жорстко відповів принцу Гаррі, який закликав США зробити більше для України

Президент США Дональд Трамп жорстко відповів на заклик принца Гаррі зробити більше для України, заявивши, що говорить від імені Великої Британії більше, ніж сам принц.

Що запитали у Трампа

Журналіст запитав президента, чи вважає він доречним, що принц Гаррі закликає США зробити більше для припинення війни в Україні - і це напередодні візиту короля Чарльза до Вашингтона.

Що відповів Трамп

"Принц Гаррі не говорить від імені Великої Британії, це точно. Я думаю, що говорю від імені Великої Британії більше, ніж від імені принца Гаррі. Але я дуже ціную його пораду. Чудова порада", - сказав Трамп.

Перед цим він поцікавився у журналістів справами принца та його дружини і попросив журналіста передати їм вітання.

Про зустріч із Чарльзом

Після коментаря щодо Гаррі Трамп переключився на майбутню зустріч із британським монархом.

"До нас приїде король Чарльз, він мій друг. Ми дуже цього чекаємо", - сказав він.

Трамп також похвалився новим бальним залом у Білому домі, де відбудеться вечеря. За його словами, Британія 150 років хотіла новий зал - і тепер отримає "найкращий у світі".