Трамп жорстко відповів принцу Гаррі, який закликав США зробити більше для України
Президент США Дональд Трамп жорстко відповів на заклик принца Гаррі зробити більше для України, заявивши, що говорить від імені Великої Британії більше, ніж сам принц.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Що запитали у Трампа
Журналіст запитав президента, чи вважає він доречним, що принц Гаррі закликає США зробити більше для припинення війни в Україні - і це напередодні візиту короля Чарльза до Вашингтона.
Що відповів Трамп
"Принц Гаррі не говорить від імені Великої Британії, це точно. Я думаю, що говорю від імені Великої Британії більше, ніж від імені принца Гаррі. Але я дуже ціную його пораду. Чудова порада", - сказав Трамп.
Перед цим він поцікавився у журналістів справами принца та його дружини і попросив журналіста передати їм вітання.
Про зустріч із Чарльзом
Після коментаря щодо Гаррі Трамп переключився на майбутню зустріч із британським монархом.
"До нас приїде король Чарльз, він мій друг. Ми дуже цього чекаємо", - сказав він.
Трамп також похвалився новим бальним залом у Білому домі, де відбудеться вечеря. За його словами, Британія 150 років хотіла новий зал - і тепер отримає "найкращий у світі".
Нагадаємо, учора принц Гаррі нещодавно побував у Києві з неанонсованим візитом. Він зустрівся з українськими офіційними особами та відвідав постраждалі від війни райони.
Нагадаємо, Велика Британія залишається одним із ключових союзників України. Як повідомляло РБК-Україна, британська сторона забезпечила рекордний за всю війну обсяг військової допомоги Києву. Нещодавно Британія оголосила про рекордне постачання дронів Україні - 120 000 шт, а також озброєння.