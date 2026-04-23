Принц Гаррі звернувся до Путіна з Києва

17:13 23.04.2026 Чт
Він приїхав не як політик, а як солдат
aimg Валерій Ульяненко
Принц Гаррі звернувся до Путіна з Києва Фото: принц Гаррі (Getty Images)

Принц Гаррі під час неанонсованого візиту до Києва звернувся до російського диктатора Володимира Путіна із закликом зупинити війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію "Суспільного".

Звертаючись безпосередньо до російського диктатора, принц Гаррі наголосив, що ніхто не виграє від постійних людських втрат у війні.

"Жодна нація не виграє від постійних людських втрат, свідками яких ми є. Ще є час - саме зараз - зупинити цю війну, запобігти подальшим стражданням як українців, так і росіян, і обрати інший шлях", - наголосив він.

За словами принца, з більшою тривалістю війни, яка затягується на роки, з великими втратами та обмеженими здобутками, стає очевиднішим, що "цей шлях не дає перемоги, а лише більше втрат".

Солдат і друг України

"Я тут не як політик. Я тут як солдат, який розуміє служіння, як гуманіст, який бачив ціну конфлікту, і як друг України, який вважає, що світ не повинен звикати до цієї війни або ставати байдужим до її наслідків", - наголосив герцог Сассекський.

Він також заявив, що війна в Україні - це не просто війна за територію, а війна за цінності та суверенітет.

Нагадаємо, сьогодні, 23 квітня, принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом. Таким чином він хотів нагадати людям по всьому світу, з чим зіткнулися українці, і підтримати тих, хто виконує "надзвичайну роботу в неймовірно складних умовах".

Візити принца Гаррі в Україну

Нагадаємо, за час повномасштабної війни принц Гаррі був в Україні двічі. Спершу він вразив неанонсованою появою у Львові в квітні 2025 року, побувавши у клініці, де надають допомогу пораненим військовим.

Вже 12 вересня того ж року герцог Сассекський прибув до Києва, де відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні, зустрівся з ветеранами, побував біля зруйнованого внаслідок російської атаки житлового будинку та вшанував пам'ять полеглих воїнів біля меморіалу на Майдані Незалежності.

