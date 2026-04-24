Чем угощали принца Гарри в Киеве: судья "МастерШеф" поразил меню

Чем угощали принца Гарри в Киеве

По словам Ярославского, он очень волновался, ведь из-за своей кухни должен был как можно лучше представить Украину.

"Очень волновался. И дело даже не в статусе гостя, а в том, что через свои блюда я знакомлю человека с Украиной. И здесь или он почувствует страну на вкус или нет. И это полностью на мне", - поделился он.

Шеф-повар отметил, что это уже третий визит принца в Киев. На этот раз он прибыл по приглашению Игры Непокоренных, которые поддерживают ветеранов и военных через адаптивный спорт.

"Он сам основал Invictus Games в 2014-м и то, что он делает для Украины - это реально важно. И не для галочки, а по-настоящему. Его визит был незапланированным. Времени на подготовку почти не было - и это только добавило адреналина", - поделился он.

Ярославский и принц Гарри (фото: threads.com/yaroslavskyi_vova)

Что приготовили для принца Гарри

При формировании меню для ужина Владимир учитывал вкусы принца.

"Я знаю, что его мама, Принцесса Диана, очень любила борщ. Читал, что она даже добавляла туда молоко или йогурт - интересный факт, правда? А сам он с детства любит простую еду. Поэтому решил не выдумывать, а идти от сердца и от корней", - отметил он.

По словам Ярославского, меню выглядело так:

украинский борщ на домашнем квасе

маринованная черемша

стрелки чеснока

органический укроп

вино от украинских производителей

Он также показал кадр с блюдами, которые готовили на благотворительном мероприятии.

Чем угощали Гарри в Киеве (фото: threads.com/yaroslavskyi_vova)

Сам Гарри во время визита в столицу высказал важные слова поддержки.

"Путь к восстановлению не преодолевают в одиночку. Поэтому я здесь - чтобы работать вместе с вами". И это чувствовалось в каждом моменте того вечера", - процитировал его Ярославский.

Кулинар также добавил, что для него этот ужин имел особое значение.

"Это возможность показать, какие мы есть на самом деле. Нам важно, чтобы об Украине знали и говорили в мире", - написал он.

Что известно о приезде принца Гарри

Напомним, он прибыл в Киев 23 апреля с неанонсированным визитом. Своим появлением хотел в очередной раз выразить поддержку и напомнить миру о реалиях, в которых живут украинцы.

В этот день побывал на форуме по безопасности и пообщался со многими официальными лицами и военными. Кроме этого, Гарри обратился к Путину с призывом прекратить войну.