Чем угощали принца Гарри в Киеве: судья "МастерШеф" поразил меню

Украинский шеф-повар, ресторатор и судья шоу "МастерШеф" Владимир Ярославский приготовил ужин для принца Гарри во время его визита в Киев. По словам кулинара, он выбирал блюда, которые могли как можно лучше познакомить с Украиной.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Threads шеф-повара.
По словам Ярославского, он очень волновался, ведь из-за своей кухни должен был как можно лучше представить Украину.
"Очень волновался. И дело даже не в статусе гостя, а в том, что через свои блюда я знакомлю человека с Украиной. И здесь или он почувствует страну на вкус или нет. И это полностью на мне", - поделился он.
Шеф-повар отметил, что это уже третий визит принца в Киев. На этот раз он прибыл по приглашению Игры Непокоренных, которые поддерживают ветеранов и военных через адаптивный спорт.
"Он сам основал Invictus Games в 2014-м и то, что он делает для Украины - это реально важно. И не для галочки, а по-настоящему. Его визит был незапланированным. Времени на подготовку почти не было - и это только добавило адреналина", - поделился он.
При формировании меню для ужина Владимир учитывал вкусы принца.
"Я знаю, что его мама, Принцесса Диана, очень любила борщ. Читал, что она даже добавляла туда молоко или йогурт - интересный факт, правда? А сам он с детства любит простую еду. Поэтому решил не выдумывать, а идти от сердца и от корней", - отметил он.
По словам Ярославского, меню выглядело так:
Он также показал кадр с блюдами, которые готовили на благотворительном мероприятии.
Сам Гарри во время визита в столицу высказал важные слова поддержки.
"Путь к восстановлению не преодолевают в одиночку. Поэтому я здесь - чтобы работать вместе с вами". И это чувствовалось в каждом моменте того вечера", - процитировал его Ярославский.
Кулинар также добавил, что для него этот ужин имел особое значение.
"Это возможность показать, какие мы есть на самом деле. Нам важно, чтобы об Украине знали и говорили в мире", - написал он.
Напомним, он прибыл в Киев 23 апреля с неанонсированным визитом. Своим появлением хотел в очередной раз выразить поддержку и напомнить миру о реалиях, в которых живут украинцы.
В этот день побывал на форуме по безопасности и пообщался со многими официальными лицами и военными. Кроме этого, Гарри обратился к Путину с призывом прекратить войну.