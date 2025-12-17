Чи пустять Полякову на "Євробачення": українці зробили свій вибір

Оля Полякова спровокувала дискусію навколо правил Нацвідбору на "Євробачення". Українці визначили, чи варто допускати до участі в конкурсі артистів, які продовжували виступати в РФ після вторгнення у 2014 році.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження "Суспільного".

Чи можуть Полякову допустити до "Євробачення": що кажуть українці

Результати нового опитування показали, що позиція суспільства щодо правил відбору на Нацвідбір залишається жорсткою.

Згідно з дослідженням агенції Info Sapiens, 56% українців вважають, що артисти, які між 2014 та 2022 роками продовжували концертну діяльність у Росії, не повинні брати участь в конкурсі.

Ще 25% допускають їхню участь лише за умови відкритої підтримки України та активної громадянської позиції. А 8% опитаних вважають, що такі виконавці мають брати участь нарівні з іншими. Водночас 11% не змогли визначитися з відповіддю.

Зазначимо, що опитування проводили серед 800 респондентів віком 18-70 років, які проживають на всій території України, окрім ТОТ і територій бойових дій.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Деталі боротьби Полякової з правилами Нацвідбору

Нагадаємо, до Нацвідбору не допускаються артисти, які після 15 березня 2014 року виступали на території країни-агресора, в Криму та на інших окупованих територіях України, а також у Білорусі після 24 лютого 2022 року.

Співачка Полякова підняла тему зміни правил у жовтні цього року, коли повідомила про намір поїхати на "Євробачення 2026". Вона подала заявку на Нацвідбір, але отримала відмову від мовника.

Артистка та її продюсер Михайло Ясинський вважають чинні обмеження несправедливими та такими, що не враховують нинішню позицію і діяльність артиста. Втім, мовник запевняє, що "дата початку війни є незмінною" і не може бути змінена через "особисті історії чи заслуги".

Попри остаточну відповідь, Полякова не полишає надій на зміни. Її продюсер Ясинський навіть днями запропонував альтернативну редакцію правил. Зокрема, він пропонує зберегти повну заборону для артистів, які продовжили співпрацю з РФ після 24 лютого 2022 року.

Щодо періоду до повномасштабного вторгнення, то тут Ясинський закликає враховувати характер діяльності (поодинокі виступи чи системні гастролі), а також поточну публічну позицію артиста щодо війни.

Крім того, він прагне надати виконавцям право подавати пояснення та документи, щоб уникнути автоматичного виключення.

Полякова хоче на "Євробачення" (фото: instagram.com/polyakovamusic)