"Вона мене образила": Винник звинуватив Полякову у брехні і згадав за борг

Олег Винник уперше докладно прокоментував гучний конфлікт зі співачкою Олею Поляковою. Артист стверджує, що був щиро здивований її заявами, які називає неправдивими та такими, що викривили реальні події.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Конфлікт Винника та Полякової

Винник згадує, що після заяв Олі Полякової отримав чимало претензій від людей, які повірили у версію співачки.

"Вона реально мене образила. Привселюдно. Люди мені пишуть: "Олег, яке ви мали право кинути людину?" Вона щось придумала, перекрутила факти. Чому? Ми ж на початку війни ще спілкувалися, все було нормально", - каже Олег.

Артист додає, що не розуміє мотивів Полякової, адже до початку війни вони підтримували контакт, а він навіть пропонував ідеї щодо спільних музичних проєктів.

Зйомки кліпу, спільна пісня та звинувачення в "боргу"

Одним із головних претензій, озвучених Поляковою, було те, що Винник нібито кинув її на 150 тисяч доларів та "не приїхав на зйомки кліпу". Артист різко спростував це.

"Кліп ми зняли. Пісню мені прислали, я її сам зробив. Я не взяв ні цента. Вона мені дуже тяжко давалась, але це був хіт, це була робота. Потім почалась війна, а пісня була російською, тому Оля її не випустила", - пригадує Винник.

Він каже, що бачив у пресі твердження про нібито невиконані зобов'язання та борги, і був цим шокований.

Винник прописав співробітника Полякової у своїй квартирі

Винник вперше розповів про ситуацію, яку, на його думку, Полякова зовсім не згадує, хоча саме ця історія демонструє їхні стосунки у той період.

За словами артиста, на початку повномасштабного вторгнення до нього звернувся працівник Олі Полякової з проханням про допомогу з документами в Німеччині, адже багатьом українцям у ЄС тоді була потрібна адреса для оформлення тимчасового захисту.

"Її працівник подзвонив: "Ви не можете мене прописати? Я в Берліні". Звичайно, можу. Я його прописав у своїй квартирі. Він там досі приписаний, здається. Чому про це ніхто не говорить?" - дивується артист.

Співак каже, що завжди добре ставився до Полякової, був у неї в гостях, підтримував нормальні стосунки. Саме тому його здивувала жорсткість її слів.

За словами артиста, він не хоче входити в деталі внутрішньої кухні, але підкреслює, що не вбачає за собою жодної провини у ситуації, яку створили публічні заяви Полякової.