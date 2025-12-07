Полякова і не тільки: які зірки все ж виступили на концерті "Кварталу 95" після скандалу

"Квартал 95" відзняв новорічний концерт "Єдиний квартал", від участі в якому відмовилися Надя Дорофєєва, співачка KOLA та хор "Гомін". На тлі скандалу через Тимура Міндіча не всі зірки хотіли брати участь у святковому шоу, але й знайшлись ті, які все ж вийшли на сцену.

Які зірки пішли на шоу "Єдиний Квартал"

Блогерка Нателла Кірс розповіла, що на концерті були, зокрема, Оля Полякова та Ірина Білик. А ще гурт ВУЗВ.

"Її не брали на Відбір, то вона пішла виручать Квартал. Відбувся перший з двох новорічних концертів "Кварталу" (на які всі місця розкуплені) але, як і було заявлено після резонансу, перелік артисті може змінюватися, і він змінився: у перший день окрім Полякової, виступила Ірина Білик та ВУЗВ!" - написала Кірс.

"Щодо рішення двох останніх все зрозуміло, там карʼєра жевріє, тому репутаційні ризики поза мережею! Але у Полякової то сенси є, то нема, то ми інші, то ми як завжди!" - додала вона.

А журналістка "Детектор медіа" Лєна Чиченіна також побувала на концерті й зазначила, що там ще й співали "Штольню". Як відомо, цей хіт нещодавно відродили у несподіваний колаборації гурту Badstreet Boys з "Алібі". Але хто саме вийшов на сцену "Кварталу" з цією піснею - поки що невідомо.

Допис Чиченіної (скріншот)

Також інформація про концерт з'явилася в Telegram-каналі "МУЗВАР". Там йшлося про те, що на шоу завітали не лише Полякова та Білик, а ще й Наталя Могилевська.

"Хто ж все таки виступить? За словами інсайдерів це: Наталка Могилевська, Ірина Білик та Оля Полякова. Також серед артистів ми побачимо молодого прогресивного хітмейкера, який єдиним залишився в складі з першочергової афіші концертів", - йшлося в дописі.

Ймовірно, "прогресивним хітмейкером" виявився співак DREVO. Фани просили артиста відмовитися від концерту, але його відповідь була дивною.

Чому зірки бойкотували новорічне шоу "Кварталу 95"

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро викрило хабарницьку схему, одним з організаторів якої виявився бізнесмен Тимур Міндіч - співвласник Студії "Квартал 95". Вже 1 грудня його заочно арештував суд.

На тлі самого "Кварталу" також виник скандал. Команді довелося робити публічну заяву через співвласника Студії. В ній йшлося, що Міндіч "має юридичний зв'язок" з компанією, але "не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди"

"Квартал 95" - це не одна людина, а бренд і велика команда, яка існує вже понад 20 років і весь цей час займається виключно виробництвом аудіовізуального контенту. У різний час поруч із нами були різні люди - актори, продюсери, автори, спеціалісти з різних напрямів", - заявили в Студії.

Але це не зупинило хвилю критику. Пізніше українці почали обговорювати новорічний концерт "Кварталу", на якому традиційно мали виступити зірки. Деякі відомі артисти відмовилися від участі у святковому шоу. Але, як виявилося, знайшлися інші, які все ж вийшли на сцену.