Оля Полякова йде на Євробачення-2026: "Настав час змінити правила" (відео)

Українська співачка Оля Полякова офіційно заявила про намір взяти участь у національному відборі на Євробачення-2026. Артистка звернулася до Суспільного з проханням змінити правила національного відбору.

Як повідомляє РБК-Україна , про це артистка заявила під час презентації нового кліпу на пісню "Warrior".

Що сказала Оля Полякова про участь в нацвідборі

Артистка давно мріяла про конкурс й нарешті наважилася на цей крок. Вона заявила, що подала заявку, проте на заваді стоять певні обмеження. Як відомо, після 2014 року артистам, які їздили до Росії, заборонено надсилати заявки.

Оля вважає ці норми застарілими. Вона звернулася до Суспільного з офіційним запитом про перегляд правил.

"Я думаю, що настав час ці правила змінити, тому що вони є застарілими, не відповідаючими часу. Вони обмежують права великої кількості артистів, як працюють в Україні, для українців, працювали до війни та в найважчі часи залишаються з країною і працюють в Україні", - сказала вона на презентації.

Полякова написала лист Суспільному (фото: instagram.com/polyakovamusic)

За словами Полякової, не можна вибірково обмежувати людей, які за останні роки довели свою позицію.

"Це просто несправедливо і дуже неправильно. Ці правила є порушенням закону України про рівність громадян, вони є дискримінаційними. Я така сама громадянка України, як і всі. Я така сама платниця податків, як всі ті люди, які платять податки, на які існує Суспільне і на які проводиться відбір на Євробачення", - сказала вона.

Оля зазначила, що хоче втілити свою мрію та закликала людей її підтримати.

"Я ніколи нікого не просила ні про що, але зараз прошу кожного підтримати мене. Це важливо не тільки для мене. Це важливо для кожного хто коли-небудь відчував, що його мрію хочуть забрати", - заявила вона.

Оля також додала, що готова боротися за свої права у суді, якщо правила не змінять.

Полякова йде на Євробачення (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Що відомо про поїздки Полякової до РФ

За доступною інформацією, Оля Полякова востаннє відвідувала Росію у 2015 році. Після цього вона свідомо відмовилася від кар'єри там заради України і більше туди не їздила. Вона зазначила в одному з інтерв'ю, що вже тоді мала проукраїнську позицію.

Після повномасштабного російського вторгнення неодноразово підкреслювала свою підтримку країні, брала участь у благодійних проєктах, перейшла на українську мову у творчості, засуджувала агресію та мовчання росіян. Водночас підтримувала дружні стосунки з так званими хорошими росіянами, які за Україну.

Нагадаємо, поточні правила нацвідбору забороняють брати участь виконавцям або колективам, які виступали на території РФ після 2014 року, їздили до Криму з порушенням законодавства України або здійснювали концертну діяльність на тимчасово окупованих територіях України.