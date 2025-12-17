ua en ru
Ср, 17 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Пустят ли Полякову на "Евровидение": украинцы сделали свой выбор

Среда 17 декабря 2025 15:04
UA EN RU
Пустят ли Полякову на "Евровидение": украинцы сделали свой выбор Оля Полякова (фото: instagram/polyakovamusic)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Оля Полякова спровоцировала дискуссию вокруг правил Нацотбора на "Евровидение". Украинцы определили, стоит ли допускать к участию в конкурсе артистов, которые продолжали выступать в РФ после вторжения в 2014 году.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование "Суспільного".

Могут ли Полякову допустить к "Евровидению": что говорят украинцы

Результаты нового опроса показали, что позиция общества относительно правил отбора на Нацотбор остается жесткой.

Согласно исследованию агентства Info Sapiens, 56% украинцев считают, что артисты, которые между 2014 и 2022 годами продолжали концертную деятельность в России, не должны участвовать в конкурсе.

Еще 25% допускают их участие только при условии открытой поддержки Украины и активной гражданской позиции. А 8% опрошенных считают, что такие исполнители должны участвовать наравне с другими. В то же время 11% не смогли определиться с ответом.

Отметим, что опрос проводили среди 800 респондентов в возрасте 18-70 лет, проживающих на всей территории Украины, кроме ВОТ и территорий боевых действий.

Пустят ли Полякову на &quot;Евровидение&quot;: украинцы сделали свой выборОля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Детали борьбы Поляковой с правилами Нацотбора

Напомним, к Нацотбору не допускаются артисты, которые после 15 марта 2014 года выступали на территории страны-агрессора, в Крыму и на других оккупированных территориях Украины, а также в Беларуси после 24 февраля 2022 года.

Полякова подняла тему изменения правил в октябре этого года, когда сообщила о намерении поехать на "Евровидение 2026". Она подала заявку на Нацотбор, но получила отказ от вещателя.

Певица и ее продюсер Михаил Ясинский считают действующие ограничения несправедливыми и такими, которые не учитывают нынешнюю позицию и деятельность артиста. Впрочем, вещатель уверяет, что "дата начала войны является неизменной" и не может быть изменена из-за "личных историй или заслуг".

Несмотря на окончательный ответ, Полякова не оставляет надежд на перемены. Ее продюсер Ясинский даже на днях предложил альтернативную редакцию правил. В частности, он предлагает сохранить полный запрет для артистов, которые продолжили сотрудничество с РФ после 24 февраля 2022 года.

По поводу периода до полномасштабного вторжения Ясинский призывает учитывать характер деятельности (одиночные выступления или системные гастроли), а также текущую публичную позицию артиста относительно войны.

Кроме того, он хочет предоставить исполнителям право подавать объяснения и документы, чтобы избежать автоматического исключения.

Пустят ли Полякову на &quot;Евровидение&quot;: украинцы сделали свой выборПолякова хочет на "Евровидение" (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Евровидение Оля Полякова Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
ВСУ отбросили оккупантов от Купянска и контролируют почти 90% города, - Сырский
ВСУ отбросили оккупантов от Купянска и контролируют почти 90% города, - Сырский
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море