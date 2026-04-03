Чернівці не побачать "Динамо": де "Буковина" гратиме півфінал Кубка України
Півфінальний матч Кубка України між чернівецькою "Буковиною" та київським "Динамо" не відбудеться на полі представника Першої ліги. Українська асоціація футболу (УАФ) офіційно заборонила проводити поєдинок такої стадії у Чернівцях. Керівництво "жовто-чорних" розглядає альтернативні варіанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар фінансового директора клубу Ігоря Наболотного виданню Molbuk.ua.
Чому УАФ наклала вето
Головною причиною відмови стала невідповідність чернівецької арени третій категорії стадіонів УАФ, яка необхідна для проведення матчів 1/2 фіналу Кубка. Основною проблемою залишається відсутність належного штучного освітлення поля.
"Є офіційна відмова від УАФ, що матч не відбудеться у Чернівцях. Наступного тижня стане відомо, де саме проведемо поєдинок. Варіантів наразі два – Львів або Тернопіль", - зазначив Наболотний.
Курс на УПЛ та реконструкція арени
"Буковина" впевнено лідирує в турнірі Першої ліги та фактично гарантувала собі вихід до УПЛ. У клубі запевняють, що ведуть активні роботи, аби встигнути підготувати стадіон до старту нового сезону в еліті.
"Ми стараємося, щоб до старту нового чемпіонату все було зроблено. Головною проблемою зараз є освітлення. Думаю, у травні ситуація проясниться: і щодо виходу в УПЛ, і щодо графіку робіт по полю", - додав функціонер.
Повторення минулорічного сюжету
Цікаво, що доля другий рік поспіль звела "Буковину" та "Динамо" на цій же стадії кубкового турніру.
Торік чернівчани також приймали киян на нейтральному полі – тоді вибір пав на львівський стадіон "Україна". Той матч завершився розгромною поразкою номінальних господарів – 1:4.
Півфінал Кубка України: що відомо
До півфінальної стадії КУ-2025/26 вийшли два представники української Прем'єо-ліги – київське "Динамо" та харківський "Металіст 1925". А також дві команди Першої ліги – "Буковина" з Чернівців та ФК "Чернігів".
За результатами жеребкування в півфіналі зустрінуться:
- "Буковина" - "Динамо"
- "Металіст 1925" - "Чернігів"
Базовим днем проведення півфіналів є 22 квітня. Переможці зійдуться за трофей у фіналі, який запланований на 20 травня.
