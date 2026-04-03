Черновцы не увидят "Динамо": где "Буковина" будет играть полуфинал Кубка Украины

Полуфинальный матч Кубка Украины между черновицкой "Буковиной" и киевским "Динамо" не состоится на поле представителя Первой лиги. Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально запретила проводить поединок такой стадии в Черновцах. Руководство "желто-черных" рассматривает альтернативные варианты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий финансового директора клуба Игоря Наболотного изданию Molbuk.ua.

Почему УАФ наложила вето

Главной причиной отказа стало несоответствие черновицкой арены третьей категории стадионов УАФ, которая необходима для проведения матчей 1/2 финала Кубка. Основной проблемой остается отсутствие надлежащего искусственного освещения поля.

"Есть официальный отказ от УАФ, что матч не состоится в Черновцах. На следующей неделе станет известно, где именно проведем поединок. Вариантов пока два - Львов или Тернополь", - отметил Наболотный.

Курс на УПЛ и реконструкция арены

"Буковина" уверенно лидирует в турнире Первой лиги и фактически гарантировала себе выход в УПЛ. В клубе уверяют, что ведут активные работы, чтобы успеть подготовить стадион к старту нового сезона в элите.

"Мы стараемся, чтобы к старту нового чемпионата все было сделано. Главной проблемой сейчас является освещение. Думаю, в мае ситуация прояснится: и по выходу в УПЛ, и по графику работ по полю", - добавил функционер.

Повторение прошлогоднего сюжета

Интересно, что судьба второй год подряд свела "Буковину" и "Динамо" на этой же стадии кубкового турнира.

В прошлом году черновчане также принимали киевлян на нейтральном поле - тогда выбор пал на львовский стадион "Украина". Тот матч завершился разгромным поражением номинальных хозяев - 1:4.

Полуфинал Кубка Украины: что известно

В полуфинальную стадию КУ-2025/26 вышли два представителя украинской Премьер-лиги - киевское "Динамо" и харьковский "Металлист 1925". А также две команды Первой лиги - "Буковина" из Черновцов и ФК "Чернигов".

По результатам жеребьевки в полуфинале встретятся:

"Буковина" - "Динамо"

"Металлист 1925" - "Чернигов"

Базовым днем проведения полуфиналов является 22 апреля. Победители сойдутся за трофей в финале, который запланирован на 20 мая.