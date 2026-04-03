ua en ru
Пт, 03 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Львів проти "Динамо" і "Шахтаря" та інші інтриги: де і коли дивитися матчі 22 туру УПЛ

10:22 03.04.2026 Пт
2 хв
Українська Прем'єр-ліга виходить на перший план після фіаско збірної
aimg Андрій Костенко
"Динамо" зіграє з "Карпатами" (фото: ФК "Динамо")

3 квітня стартує 20-й тур української Прем'єр-ліги. Його програма розрахована на чотири дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Дебют Шарана в битві аутсайдерів

Тур стартує у п'ятницю о 15:30 битвою головних невдах сезону. "Полтава" у Кропивницькому прийме "Олександрію". У грі суперників, які замикають турнірну таблицю, на чолі "Олександрії" буде новий наставник – Володимир Шаран. Досвідченого фахівця призначили на посаду перед паузою на матчі збірних. Його головна мета – врятувати чинних віце-чемпіонів від вильоту з еліти.

Наступні два поєдинки відбудуться в суботу, 4 квітня. О 13:00 "Колос" у Ковалівці зіграє з харківським "Металістом 1925". А о 15:30 – "Динамо" вдома зустрінеться з львівськими "Карпатами".

Футбольний марафон у неділю

Одразу чотири поєдинки заплановані на неділю, 5 квітня, причому два з них – стартують в один час. У цей день зіграють усі команди з топ-3 сезону.

Спочатку, о 13:00 черкаський ЛНЗ на виїзді зустрінеться з криворізьким "Кривбасом". О 15:30 розпочнуться матчі "Шахтар" – "Рух" ("гірники" будуть номінальними господарями на "Арені Львів") та "Оболонь" – "Зоря". Закриє день о 18:00 матч "Полісся" – "Верес" у Житомирі.

Останній поєдинок туру пройде в понеділок, 6 квітня. У цей день "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського прийме "Кудрівку". Ареною протистояння стане стадіон "Лівий Берег" у Київській області.

Перелік матчів 22-го туру УПЛ:

П'ятниця, 3 квітня

  • 15:30. "Полтава" – "Олександрія"

Субота, 4 квітня

  • 13:00. "Колос" – "Металіст 1925"
  • 18:00. "Динамо" – "Карпати"

Неділя, 5 квітня

  • 13:00. "Кривбас" – ЛНЗ
  • 15:30. "Оболонь" – "Зоря"
  • 15:30. "Шахтар" – "Рух"
  • 18:00. "Полісся" – "Верес"

Понеділок, 6 квітня

  • 18:00. "Епіцентр" – "Кудрівка"

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
