ua en ru
Вт, 13 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Чемпіон світу похвалив Росію і порівняв її з гітлерівською Німеччиною

Вівторок 13 січня 2026 17:36
UA EN RU
Чемпіон світу похвалив Росію і порівняв її з гітлерівською Німеччиною Плавець з ПАР виступив проти дискваліфікації РФ, згадавши часи Гітлера (фото: instagram.com/kris_mihaylov1)
Автор: Андрій Костенко

Переможець юніорського чемпіонату світу з плавання Кріс Михайлов прирівняв нинішню РФ до гітлерівської Німеччини часів Другої світової після виступу на турнірі у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю південно-африканського спортсмена порталу "Чемпионат".

Хотів похвалити, а вийшло як завжди

Захищаючи право російських спортсменів виступати під триколором на міжнародних змаганнях, Михайлов вирішив звернутися до історії. Щоправда, паралелі виявилися своєрідними: юнак у розмові з російськими журналістами провів парарелі між РФ і гітлерівською Німеччиною.

"Якщо вивчати питання, то, наскільки мені відомо, відсторонювали й Німеччину як винуватицю Першої та Другої світових воєн. Це були жахливі події, які забрали мільйони людських життів. Але як у них винні спортсмени?", - каже Михайлов.

"Якщо й винен хтось, то чи точно всі? Чи всіх потрібно було карати? А якщо хтось був проти Гітлера? Покарали ж усіх", - додав він, фактично поставивши знак рівності між режимом Путіна та нацистами.

"Спорт поза політикою"

За логікою Михайлова, російська агресія, що забирає мільйони життів українців, - це лише "політичні рішення", за які плавці не мають нести жодної відповідальності.

"Мене хвилює ситуація у світі, я переживаю за людей, яким важко. І в Росії, і в Україні. Я хочу миру", - каже він.

Разом з тим спортсмен щиро переконаний, що замість ізоляції агресора світ має "наводити зв’язки", а не розділяти, адже спорт нібито зобов’язаний усіх об’єднувати.

Свої висновки плавець базує на особистому досвіді спілкування з представниками країни-окупанта.

На думку "адвоката" російського спорту, атлети не мають жодного стосунку до міжнародної напруженості, оскільки вони "не залучені в цей процес і ніяк на нього не впливають".

"А значить - не несуть відповідальності. Чому їх роблять крайніми, змушуючи нести відповідальність за рішення політиків?" - резюмував спортсмен.

Статус РФ у світовому плаванні

Росію відсторонили від змагань під егідою World Aquatics (раніше FINA) у березні 2022 року через вторгнення в Україну.

Однак протягом 2022-2025 років санкції поступово трансформувалися.

З 2023 року окремим атлетам дозволили виступати на змаганнях без прапора, гімну, згадок Росії і за умови відсутності зв’язків із армією РФ та публічної підтримки війни.

Минулого року "нейтральним" спортсменам дозволили давати інтерв'ю.

А з 1 січня 2026 року World Aquatics першою серед великих федерацій дозволила росіянам участь також у командних дисциплінах (наприклад, водне поло), але все у тому ж "нейтральному" статусі.

Наразі допуск кожного атлета чи команди проходить через жорстку перевірку незалежного органу Aquatics Integrity Unit.

Нагадаємо, що український стрибун у воду став найкращим спортсменом 2025 року.

Раніше ми писали, що українка занурилась на висоту Статуї Свободи й стала чемпіонкою світу з фридайвінгу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат світу
Новини
Київ без світла, будинки на генераторах: що відбувається у місті та чи працюють супермаркети
Київ без світла, будинки на генераторах: що відбувається у місті та чи працюють супермаркети
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році