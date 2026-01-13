Чемпіон світу похвалив Росію і порівняв її з гітлерівською Німеччиною

Переможець юніорського чемпіонату світу з плавання Кріс Михайлов прирівняв нинішню РФ до гітлерівської Німеччини часів Другої світової після виступу на турнірі у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю південно-африканського спортсмена порталу "Чемпионат".

Хотів похвалити, а вийшло як завжди

Захищаючи право російських спортсменів виступати під триколором на міжнародних змаганнях, Михайлов вирішив звернутися до історії. Щоправда, паралелі виявилися своєрідними: юнак у розмові з російськими журналістами провів парарелі між РФ і гітлерівською Німеччиною.

"Якщо вивчати питання, то, наскільки мені відомо, відсторонювали й Німеччину як винуватицю Першої та Другої світових воєн. Це були жахливі події, які забрали мільйони людських життів. Але як у них винні спортсмени?", - каже Михайлов.

"Якщо й винен хтось, то чи точно всі? Чи всіх потрібно було карати? А якщо хтось був проти Гітлера? Покарали ж усіх", - додав він, фактично поставивши знак рівності між режимом Путіна та нацистами.

"Спорт поза політикою"

За логікою Михайлова, російська агресія, що забирає мільйони життів українців, - це лише "політичні рішення", за які плавці не мають нести жодної відповідальності.

"Мене хвилює ситуація у світі, я переживаю за людей, яким важко. І в Росії, і в Україні. Я хочу миру", - каже він.

Разом з тим спортсмен щиро переконаний, що замість ізоляції агресора світ має "наводити зв’язки", а не розділяти, адже спорт нібито зобов’язаний усіх об’єднувати.

Свої висновки плавець базує на особистому досвіді спілкування з представниками країни-окупанта.

На думку "адвоката" російського спорту, атлети не мають жодного стосунку до міжнародної напруженості, оскільки вони "не залучені в цей процес і ніяк на нього не впливають".

"А значить - не несуть відповідальності. Чому їх роблять крайніми, змушуючи нести відповідальність за рішення політиків?" - резюмував спортсмен.

Статус РФ у світовому плаванні

Росію відсторонили від змагань під егідою World Aquatics (раніше FINA) у березні 2022 року через вторгнення в Україну.

Однак протягом 2022-2025 років санкції поступово трансформувалися.

З 2023 року окремим атлетам дозволили виступати на змаганнях без прапора, гімну, згадок Росії і за умови відсутності зв’язків із армією РФ та публічної підтримки війни.

Минулого року "нейтральним" спортсменам дозволили давати інтерв'ю.

А з 1 січня 2026 року World Aquatics першою серед великих федерацій дозволила росіянам участь також у командних дисциплінах (наприклад, водне поло), але все у тому ж "нейтральному" статусі.

Наразі допуск кожного атлета чи команди проходить через жорстку перевірку незалежного органу Aquatics Integrity Unit.