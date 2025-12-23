ua en ru
Найкращі в 2025-му: НОК назвав героїв спортивного року

Вівторок 23 грудня 2025 19:39
Найкращі в 2025-му: НОК назвав героїв спортивного року Фото: Найкращі спортсмени та тренери року (НОК України)
Автор: Андрій Костенко

Національний олімпійський комітет України визначив лауреатів 2025 року в олімпійських видах спорту.

Про те, хто отримав почесні відзнаки – повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Тріумфатори року

Найкращими спортсменами стали каноїстка Людмила Лузан – серед жінок та стрибун у воду Олексій Середа – серед чоловіків.

Рішення ухвалювала експертна комісія НОК, яка оцінювала результати виступів українців на провідних міжнародних змаганнях сезону.

Лузан у жіночому рейтингу випередила фехтувальницю Владу Харькову та художню гімнастку Таїсію Онофрійчук.

Середу визнали кращим за стрільця Павла Коростильова та спортивного гімнаста Назара Чепурного.

Найкращі в 2025-му: НОК назвав героїв спортивного року

Людмила Лузан (фото: Федерація каное України)

Рекордний рік Лузан

Українська каноїстка провела феноменальний сезон, ставши чотириразовою чемпіонкою світу.

На світовому форумі в Мілані українка увійшла в історію, виборовши чотири золоті медалі та перемігши в усіх заїздах, у яких брала участь.

Лузан стала чемпіонкою в одиночці на 200 і 500 метрів, а також разом Іриною Федорів – в каное-двійці на аналогічних дистанціях.

Найкращі в 2025-му: НОК назвав героїв спортивного року

Олексій Середа (фото: Федерація України зі стрибків у воду)

Як Середа став найтитулованішим

Стрибун у воду став срібним призером чемпіонату світу в Сінгапурі та тричі підіймався на найвищу сходинку п'єдесталу чемпіонату Європи.

Протягом сезону Середа також здобув бронзову медаль етапу Кубка світу в Канаді. А в суперфіналі Кубка світу в Пекіні він разом із Марком Гриценком виборов "бронзу".

"Срібло" світової першості зробило Середу найтитулованішим українським стрибуном у воду в історії чемпіонатів світу.

Тренери та молоді таланти року

Найкращими тренерами року стали наставники головних тріумфаторів сезону – Микола Мацапура (тренер Лузан) та Тамара Токмачова (наставниця Середи).

У категорії «Молоді спортсмени року» НОК відзначив Рафаель Казбекову та Нікіту Шеремета – переможців юніорських чемпіонатів світу зі скелелазіння та плавання відповідно.

Раніше ми повідомили, що Олександр Усик став найкращим боксером 2025 року за версією WBC.

Також дізнайтеся усіх тріумфаторів премії The Best FIFA Football за підсумками 2025 року.

