Найкращі в 2025-му: НОК назвав героїв спортивного року

Національний олімпійський комітет України визначив лауреатів 2025 року в олімпійських видах спорту.

Про те, хто отримав почесні відзнаки – повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Тріумфатори року

Найкращими спортсменами стали каноїстка Людмила Лузан – серед жінок та стрибун у воду Олексій Середа – серед чоловіків.

Рішення ухвалювала експертна комісія НОК, яка оцінювала результати виступів українців на провідних міжнародних змаганнях сезону.

Лузан у жіночому рейтингу випередила фехтувальницю Владу Харькову та художню гімнастку Таїсію Онофрійчук.

Середу визнали кращим за стрільця Павла Коростильова та спортивного гімнаста Назара Чепурного.

Людмила Лузан (фото: Федерація каное України)

Рекордний рік Лузан

Українська каноїстка провела феноменальний сезон, ставши чотириразовою чемпіонкою світу.

На світовому форумі в Мілані українка увійшла в історію, виборовши чотири золоті медалі та перемігши в усіх заїздах, у яких брала участь.

Лузан стала чемпіонкою в одиночці на 200 і 500 метрів, а також разом Іриною Федорів – в каное-двійці на аналогічних дистанціях.

Олексій Середа (фото: Федерація України зі стрибків у воду)

Як Середа став найтитулованішим

Стрибун у воду став срібним призером чемпіонату світу в Сінгапурі та тричі підіймався на найвищу сходинку п'єдесталу чемпіонату Європи.

Протягом сезону Середа також здобув бронзову медаль етапу Кубка світу в Канаді. А в суперфіналі Кубка світу в Пекіні він разом із Марком Гриценком виборов "бронзу".

"Срібло" світової першості зробило Середу найтитулованішим українським стрибуном у воду в історії чемпіонатів світу.

Тренери та молоді таланти року

Найкращими тренерами року стали наставники головних тріумфаторів сезону – Микола Мацапура (тренер Лузан) та Тамара Токмачова (наставниця Середи).

У категорії «Молоді спортсмени року» НОК відзначив Рафаель Казбекову та Нікіту Шеремета – переможців юніорських чемпіонатів світу зі скелелазіння та плавання відповідно.