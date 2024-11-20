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Міжнародна федерація плавання зняла заборону на змагання російських команд

Середа 20 листопада 2024 23:21
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Міжнародна федерація плавання зняла заборону на змагання російських команд Фото: У водних видах спорту вже є місця для росіян (facebook.com/sgsportshub)
Автор: РБК-Україна

Міжнародна федерація плавання (World Aquatics) розширила доступ російських та білоруських спортсменів до участі у командних дисциплінах. Раніше спортсмени із цих країн могли змагатися лише в індивідуальних дисциплінах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на World Aquatics.

Спортсмени будуть виступати у нейтральному статусі, без використання національних символів, прапорів чи гімнів.

Рішення було прийнято у продовження політики, оголошеної у вересні 2023 року, яка допускає участь російських та білоруських атлетів за дотримання певних критеріїв.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну міжнародні спортивні організації запровадили серйозні обмеження на участь російських та білоруських спортсменів. Поступово деякі федерації почали переглядати свої рішення, що викликало як підтримку, і критику міжнародного співтовариства.

Таке рішення демонструє спробу зберегти спортивні змагання поза політикою, але за умов війни ці кроки залишаються спірними.

Україна та інші країни можуть розглядати це як передчасне пом'якшення санкцій, що може вплинути на їхнє ставлення до участі у змаганнях під егідою World Aquatics.

Цей крок відображає ширшу тенденцію серед міжнародних спортивних організацій, які намагаються знайти баланс між дотриманням принципів Олімпійської хартії та складною геополітичною ситуацією.

Раніше Україна запровадила санкції проти президента російського Олімпійського комітету та членів Міжнародного олімпійського комітету.

Також група із 35 країн виступила проти допуску росіян та білорусів до міжнародних спортивних змагань через війну в Україні.

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