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Россию лишили права проведения чемпионата мира по плаванию

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Среда 23 марта 2022 17:56
Россию лишили права проведения чемпионата мира по плаванию Фото: Россию лишили права проведения чемпионата мира по плаванию (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Международная федерация плавания FINA лишила Россию права проведения чемпионата мира по плаванию на короткой 2022 года. Решение было принято из-за вторжения оккупанта на территорию Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу FINA.

Чемпионат мира по плаванию должен был проходить с 17 по 22 декабря. FINA планирует не смещать сроки и ищет других "хозяев" для проведения соревнований

Также к чемпионату будут не допущены спортсмены и офицеры из Беларуси.

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