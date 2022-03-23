Россию лишили права проведения чемпионата мира по плаванию

Международная федерация плавания FINA лишила Россию права проведения чемпионата мира по плаванию на короткой 2022 года. Решение было принято из-за вторжения оккупанта на территорию Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу FINA.

Чемпионат мира по плаванию должен был проходить с 17 по 22 декабря. FINA планирует не смещать сроки и ищет других "хозяев" для проведения соревнований

Также к чемпионату будут не допущены спортсмены и офицеры из Беларуси.