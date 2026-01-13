ua en ru
Чемпион мира похвалил Россию и сравнил ее с гитлеровской Германией

Вторник 13 января 2026 17:36
Чемпион мира похвалил Россию и сравнил ее с гитлеровской Германией Пловец из ЮАР выступил против дисквалификации РФ, вспомнив времена Гитлера (фото: instagram.com/kris_mihaylov1)
Автор: Андрей Костенко

Победитель юниорского чемпионата мира по плаванию Крис Михайлов приравнял нынешнюю РФ к гитлеровской Германии времен Второй мировой после выступления на турнире в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью южно-африканского спортсмена порталу "Чемпионат".

Хотел похвалить, а получилось как всегда

Защищая право российских спортсменов выступать под триколором на международных соревнованиях, Михайлов решил обратиться к истории. Правда, параллели оказались своеобразными: юноша в разговоре с российскими журналистами провел парарели между РФ и гитлеровской Германией.

"Если изучать вопрос, то, насколько мне известно, отстраняли и Германию как виновницу Первой и Второй мировых войн. Это были ужасные события, которые унесли миллионы человеческих жизней. Но как в них виноваты спортсмены?", - говорит Михайлов.

"Если и виноват кто-то, то точно ли все? Или всех нужно было наказывать? А если кто-то был против Гитлера? Наказали же всех", - добавил он, фактически поставив знак равенства между режимом Путина и нацистами.

"Спорт вне политики"

По логике Михайлова, российская агрессия, уносящая миллионы жизней украинцев, - это лишь "политические решения", за которые пловцы не должны нести никакой ответственности.

"Меня волнует ситуация в мире, я переживаю за людей, которым трудно. И в России, и в Украине. Я хочу мира", - говорит он.

Вместе с тем спортсмен искренне убежден, что вместо изоляции агрессора мир должен "наводить связи", а не разделять, ведь спорт якобы обязан всех объединять.

Свои выводы пловец основывает на личном опыте общения с представителями страны-оккупанта.

По мнению "адвоката" российского спорта, атлеты не имеют никакого отношения к международной напряженности, поскольку они "не вовлечены в этот процесс и никак на него не влияют".

"А значит - не несут ответственности. Почему их делают крайними, заставляя нести ответственность за решения политиков?" - резюмировал спортсмен.

Статус РФ в мировом плавании

Россию отстранили от соревнований под эгидой World Aquatics (ранее FINA) в марте 2022 года из-за вторжения в Украину.

Однако в течение 2022-2025 годов санкции постепенно трансформировались.

С 2023 года отдельным атлетам разрешили выступать на соревнованиях без флага, гимна, упоминаний России и при условии отсутствия связей с армией РФ и публичной поддержки войны.

В прошлом году "нейтральным" спортсменам разрешили давать интервью.

А с 1 января 2026 года World Aquatics первой среди крупных федераций позволила россиянам участие также в командных дисциплинах (например, водное поло), но все в том же "нейтральном" статусе.

Сейчас допуск каждого атлета или команды проходит через жесткую проверку независимого органа Aquatics Integrity Unit.

Напомним, что украинский прыгун в воду стал лучшим спортсменом 2025 года.

Ранее мы писали, что украинка погрузилась на высоту Статуи Свободы и стала чемпионкой мира по фридайвингу.

