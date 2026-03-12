"Були помилки". В'ячеслав Довженко відверто розповів про перший шлюб

В'ячеслав Довженко пригадав стосунки з колишньою дружиною Ксенією Башею, з якою прожив 17 років у шлюбі. Він зізнався, чи виникала між ними конкуренція, адже обидва з акторської професії.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

Що сказав Довженко про конкуренцію в першому шлюбі

За словами актора, на початку їхніх стосунків з Ксенією, як і у багатьох молодих пар, виникали труднощі. Водночас акторського суперництва ніколи не було.

"Ми були молодими людьми, у нас були помилки, як у всіх, хто тільки починає створювати стосунки в цьому віці. Були певні проблеми, але ніколи не було конкуренції", - зізнався він.

У творчому плані вони завжди підтримували одне одного та допомагали розвиватися.

"Це була взаємодопомога, підтримка, порада якась. Я ще тоді вступив у режисуру і раптом усвідомив для себе, що я трошечки розумніший там. Тому вона дозволяла мені якісь розумні речі "штовхати" і сприймала це правильно. Тому в нас конкуренції в цьому плані не було", - поділився він.



Що відомо про перший шлюб Довженка

Актор 17 років був одружений із акторкою Ксенією. У цьому шлюбі у пари народилися двоє синів - Іван та Василь.

Вони розлучилася у 2018 році, але підтримують зв'язок через спільних дітей.

Ксенія нині заміжня за актором Олександром Форманчуком, від якого також має доньку.

Баша з чоловіком та донькою (фото: instagram.com/basha_kseniia_ya)

Довженко щасливий в стосунках, які тривають третій рік. Наприкінці лютого він повідомив про заручини з коханою.

Обраницею зірки стала художниця по костюмам Світлана, з якою його звела робота в театрі.

За словами Довженка, пропозиція руки та серця була кумедною. Він пообіцяв розкрити деталі в майбутньому.

Довженко з нареченою (скриншот)

Зіграти весілля пара планує влітку. Наречена казала, що мріє провести церемонію влітку в компанії найближчих людей.

Раніше актор зізнався, як сини поставилися до нових стосунків батька.