ua en ru
Чт, 12 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Були помилки". В'ячеслав Довженко відверто розповів про перший шлюб

17:35 12.03.2026 Чт
2 хв
Зірка "Кіборгів" зізнався, чи заважала акторська кар'єра багаторічним стосункам
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Були помилки". В'ячеслав Довженко відверто розповів про перший шлюб В'ячеслав Довженко (фото: РБК-Україна)

В'ячеслав Довженко пригадав стосунки з колишньою дружиною Ксенією Башею, з якою прожив 17 років у шлюбі. Він зізнався, чи виникала між ними конкуренція, адже обидва з акторської професії.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Більше цікавого: Довженко здивував зізнанням про свої заробітки

Що сказав Довженко про конкуренцію в першому шлюбі

За словами актора, на початку їхніх стосунків з Ксенією, як і у багатьох молодих пар, виникали труднощі. Водночас акторського суперництва ніколи не було.

"Ми були молодими людьми, у нас були помилки, як у всіх, хто тільки починає створювати стосунки в цьому віці. Були певні проблеми, але ніколи не було конкуренції", - зізнався він.

У творчому плані вони завжди підтримували одне одного та допомагали розвиватися.

"Це була взаємодопомога, підтримка, порада якась. Я ще тоді вступив у режисуру і раптом усвідомив для себе, що я трошечки розумніший там. Тому вона дозволяла мені якісь розумні речі "штовхати" і сприймала це правильно. Тому в нас конкуренції в цьому плані не було", - поділився він.


Що відомо про перший шлюб Довженка

Актор 17 років був одружений із акторкою Ксенією. У цьому шлюбі у пари народилися двоє синів - Іван та Василь.

Вони розлучилася у 2018 році, але підтримують зв'язок через спільних дітей.

Ксенія нині заміжня за актором Олександром Форманчуком, від якого також має доньку.

&quot;Були помилки&quot;. В'ячеслав Довженко відверто розповів про перший шлюбБаша з чоловіком та донькою (фото: instagram.com/basha_kseniia_ya)

Довженко щасливий в стосунках, які тривають третій рік. Наприкінці лютого він повідомив про заручини з коханою.

Обраницею зірки стала художниця по костюмам Світлана, з якою його звела робота в театрі.

За словами Довженка, пропозиція руки та серця була кумедною. Він пообіцяв розкрити деталі в майбутньому.

&quot;Були помилки&quot;. В'ячеслав Довженко відверто розповів про перший шлюбДовженко з нареченою (скриншот)

Зіграти весілля пара планує влітку. Наречена казала, що мріє провести церемонію влітку в компанії найближчих людей.

Раніше актор зізнався, як сини поставилися до нових стосунків батька.

Ще більше цікавого:

Довженко вразив реакцією військових на його ролі в "Кіборгах" і "Свінгерах"

В'ячеслав Довженко здивував зізнанням про свої заробітки

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Актори
Новини
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком