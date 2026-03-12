ua en ru
Чт, 12 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Доводиться економити". В'ячеслав Довженко здивував зізнанням про свої заробітки

16:30 12.03.2026 Чт
3 хв
Зірка "Кіборгів" чесно пояснив, чому не може дозволити собі фінансову безтурботність
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Доводиться економити". В'ячеслав Довженко здивував зізнанням про свої заробітки В'ячеслав Довженко (фото: РБК-Україна)

Попри популярність та велику кількість проєктів, український актор театру і кіно В'ячеслав Довженко досі змушений економити. Він розповів, чому заробітки в Україні не дозволяють зовсім не думати про побутові витрати.

Відверте зізнання актор зробив в інтерв'ю РБК-Україна.

Більше цікавого: Історія кохання В’ячеслава Довженка і його нареченої

Що сказав Довженко про заробітки

Актор зізнався, що популярність не означає фінансову безтурботність. Успіх все ще не дозволяє не думати про побутові витрати - оренду житла чи обслуговування авто.

"Я дуже хотів би, щоб так було. Але такого точно немає. Особливо мої реалії досить скромні", - сказав він.

За словами актора, головна проблема української кіноіндустрії полягає у відсутності системи роялті.

"Хотілося б, щоб у нас визнання було матеріальним. На жаль, досі існує радянська система підходу до акторського складу. Досі немає сплати авторських прав, роялті. Певний актор, виконуючи цю роль, він вже є автором цієї ролі, тому що візьмеш іншого, це буде зовсім інша історія", - пояснив він.

&quot;Доводиться економити&quot;. В'ячеслав Довженко здивував зізнанням про свої заробіткиВ'ячеслав Довженко про заробітки (фото: РБК-Україна)

На чому доводиться економити

Довженко поділився, що найчастіше економить саме на собі, зокрема на здоров'ї та догляді.

"У цьому віці хотілося б більше спортзали відвідувати, більше якихось косметологів, думати про здорове харчування. А у нас, на жаль, інші реалії, тому, звісно, що доводиться економити на багатьох речах", - розповів він.


Актор навів у прикдад історію Брюса Вілліса, який завдяки своїй впливовості міг дозволити собі взяти паузу будь-якої миті та займатися бізнесом.

"Сказав свого часу: "Задовбався". У будь-якій професії, якщо ти дуже сильно туди вкладаєшся, ти вигораєш. Поїхала людина шити взуття. Продюсери б'ються, режисери б'ються, приїжджають до нього. Він погоджується, знімається. Потім знов каже: "Все, це була остаточна робота, це остання", - поділився він.

За словами Довженка, саме у таких випадках є сенс у медійності та популярності.

"Будь-яку роль, яку ти береш, це певна планка. Тому що ти вже не маєш права хибити й не маєш права робити це лівою ногою", - зазначив він.

Водночас в Україні наразі, пояснив він, реалії інакші.

"Хотілося б поїхати й курей вирощувати. В якийсь момент просто від всіх закритись, щоб накопичити інформації, життєвого досвіду, а ми летимо як метро між станціями з великою швидкістю і дай Боже встигаємо ще рідним якогось часу приділити", - сказав актор.

Ще більше цікавого:

Як Довженко освідчився молодій коханій

Як кохану актора Довженка прийняли його діти

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком