"З’їхав з глузду?" Довженко про реакцію військових на його ролі в "Кіборгах" і "Свінгерах"

16:50 12.03.2026 Чт
3 хв
Актор зізнався, які повідомлення отримував від військових після виходу фільмів
aimg Катерина Собкова
"З’їхав з глузду?" Довженко про реакцію військових на його ролі в "Кіборгах" і "Свінгерах" В’ячеслав Довженко (фото: РБК-Україна)

Український актор В’ячеслав Довженко розповів, як військові реагували на його ролі у інших фільмах після виходу легендарної кінострічки "Кіборги", де він зіграв одну з головних ролей - захисника Донецького аеропорту. За словами артиста, не всі реакції були позитивними, але він сприймає критику спокійно.

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

Більше цікавого: 48-річний В'ячеслав Довженко освідчився молодій коханій

За що військові захейтили Довженка

"Були моменти, коли хлопці хейтили і писали: "Що ти за єрундою займаєшся?" - розповів актор.

"Це нормально, бо це той глядач, який критично оцінює все. Він має право на критику, абсолютно", - відмітив він.

Довженко зазначив, що одночасний вихід декількох проєктів іноді викликав не дуже схвальні коментарі від військових.

"У мене була певна хвиля хейту, коли одночасно з "Кіборгами" вийшов фільм "Свінгери". Хлопці писали: "Ти що з’їхав з глузду?", - згадав актор.

Довженко пояснив, що робота над стрічкою "Кіборги" вимагала багато часу, а за цей час вийшли й інші, в яких Довженко втілив кардинально інших персонажів.

"Фільм збирали дуже довго. Відзнявся, потім фарбувався, потім озвучувався - це зайняло великий пласт часу. А за цей час уже встигли зняти цей анекдот", - зазначив він.

"Хлопці писали: "Тобі що - гроші вислать чи що?". Та не треба, я сам зароблю. Але був певний хейт, і вони мають на це право", - сказав він.

Незважаючи на критику, актор підкреслив важливість підтримки контакту з глядачами.

"Головне - не переставати спілкуватися з хлопцями (військовими - ред.), з глядачем. Щоб була здорова "кукуха", треба спілкуватися з глядачем, а не відкараскуватися", - стверджує Довженко.

Він додав, що активно відповідає на повідомлення та відеозвернення від прихильників.

"Особливо коли мені хлопці пишуть, я із задоволенням переписуюсь, привітання якісь пишу, знімаю короткі відео. Це підкріплює дух і дає змогу людям зрозуміти, що ми всі люди і в одному човні пливемо. Тому хай пишуть - я завжди на зв’язку", - зазначив актор.

Що відомо про фільм "Кіборги"

"Кіборги. Герої не вмирають" - український повнометражний художній фільм режисера Ахтема Сеітаблаєва за сценарієм Наталії Ворожбит про оборону Донецького аеропорту під час війни на Донбасі.

В цій стрічці Довженко зіграв командира групи захисників Донецького аеропорту під псевдо "Серпень".

Що відомо про фільм "Свінгери"

"Свінгери" - українсько-латвійська комедійна мелодрама 2018 року. Стрічка є українською кіноадаптацією латвійського фільму 2016 року Svingeri і розповідає про любовний трикутник між жінкою і двома чоловіками.

В цьому фільмі Довженко зіграв лікаря-пульмонолога Андрія.

Ще більше цікавого:

В’ячеслав Довженко вперше розповів про реакцію дітей на його молоду наречену

Кохана актора Довженка розповіла, як її прийняли його діти.

