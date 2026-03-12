ua en ru
В’ячеслав Довженко вперше зізнався, чи поладнали діти з його молодою нареченою

16:15 12.03.2026 Чт
3 хв
Що сказали сини актора про Світлану, яка молодша Довженка на 20 років?
aimg Катерина Собкова
В’ячеслав Довженко вперше зізнався, чи поладнали діти з його молодою нареченою В’ячеслав Довженко (фото: РБК-Україна)

Український актор В’ячеслав Довженко вперше прокоментував, як його дорослі сини сприйняли стосунки з нареченою Світланою, молодшою за нього на 20 років. Актор пояснив, чому думка дітей у цій ситуації не стала головним фактором.

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

Більше цікавого: Як почалася історія кохання В’ячеслава Довженка і його нареченої?

Як сини відреагували на нову кохану

Актор зізнався, що його діти вже дорослі, тому питання прийняття нових стосунків не стало проблемою. За його словами, важливішим є власне відчуття людини у цих відносинах, а не думка оточення.

"Та нормально сприйняли. Питання не в тому, як вони сприймають. Вони дорослі вже. Питання в тому, як я це сприйму. Це ж моє життя. Але все добре", - зазначив актор.

За словами Довженка, у родині склалися дружні стосунки, а знайомство з новою коханою не стало приводом для конфліктів.

Чому реакція дітей не стала головною

Артист також провів паралель із молодими парами, які часто хвилюються через думку батьків щодо їхніх обранців. На його думку, надмірне втручання родичів у особисте життя може лише ускладнювати ситуацію.

"Це як, знаєте, коли молоді одружуються, їх запитують: а як батьки сприйняли? Це важливо, безперечно, але ж дитина буде жити з цією людиною, а не батьки. Не дай Боже влазити батькам туди, турбуватися занадто сильно", - пояснив він.

В’ячеслав Довженко вперше зізнався, чи поладнали діти з його молодою нареченоюВ'ячеслав Довженко з коханою (фото: instagram.com/sldovgenko)

"Ми всі товаришуємо"

Довженко наголосив, що ситуація могла б бути іншою, якби діти були ще маленькими. У такому випадку, за його словами, адаптація до нових стосунків могла б бути складнішою.

"Якби діти були маленькими, це було б інше питання. А це вже практично сформовані особистості, тому все ок - ми всі товаришуємо", - підсумував актор.

Що відомо про особисте життя В’ячеслава Довженка

Зазначимо, що зараз В’ячеслав Довженко готується до другого шлюбу: його обраницею стала дизайнерка костюмів Світлана, з якою актор знайомий уже близько семи років.

Роман між ними розпочався під час повномасштабної війни, коли Світлана почала працювати в театрі, де служить Довженко. Церемонія весілля запланована на весну цього року.

Раніше актор був одружений із Ксенією Башею протягом 17 років, у шлюбі народилися двоє синів - Василь та Іван.

В’ячеслав Довженко вперше зізнався, чи поладнали діти з його молодою нареченоюВ'ячеслав Довженко з ексдружиною та дітьми (фото: instagram.com/sldovgenko)

