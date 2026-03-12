"Были ошибки". Вячеслав Довженко откровенно рассказал о первом браке

Вячеслав Довженко вспомнил отношения с бывшей женой Ксенией Башей, с которой прожил 17 лет в браке. Он признался, возникала ли между ними конкуренция, ведь оба из актерской профессии.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .

Что сказал Довженко о конкуренции в первом браке

По словам актера, в начале их отношений с Ксенией, как и у многих молодых пар, возникали трудности. В то же время актерского соперничества никогда не было.

"Мы были молодыми людьми, у нас были ошибки, как у всех, кто только начинает создавать отношения в этом возрасте. Были определенные проблемы, но никогда не было конкуренции", - признался он.

В творческом плане они всегда поддерживали друг друга и помогали развиваться.

"Это была взаимопомощь, поддержка, совет какой-то. Я еще тогда поступил в режиссуру и вдруг осознал для себя, что я немножечко умнее там. Поэтому она позволяла мне какие-то умные вещи "толкать" и воспринимала это правильно. Поэтому у нас конкуренции в этом плане не было", - поделился он.



Что известно о первом браке Довженко

Актер 17 лет был женат на актрисе Ксении. В этом браке у пары родились двое сыновей - Иван и Василий.

Они развелась в 2018 году, но поддерживают связь из-за общих детей.

Ксения сейчас замужем за актером Александром Форманчуком, от которого также имеет дочь.

Баша с мужем и дочкой (фото: instagram.com/basha_kseniia_ya)

Довженко счастлив в отношениях, которые длятся третий год. В конце февраля он сообщил о помолвке с возлюбленной.

Избранницей звезды стала художница по костюмам Светлана, с которой его свела работа в театре.

По словам Довженко, предложение руки и сердца было забавным. Он пообещал раскрыть детали в будущем.

Довженко с невестой (скриншот)

Сыграть свадьбу пара планирует летом. Невеста говорила, что мечтает провести церемонию летом в компании самых близких людей.

Ранее актер признался, как сыновья отнеслись к новым отношениям отца.