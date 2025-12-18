Народний артист про Гігу та нещирий шоубіз: "Гонорар заплатити, щоб ви були на похороні?"

Відомий композитор Ярослав Борута висловився про похорон Степана Гіги , якого не стало 12 грудня. На прощанні зі співаком не помітили всіх колег, які публікували з ним фото та писали сумні дописи про його смерть.

Як композитор присоромив зірок

"Я не мав наміру щось писати! Але більше не можу дивитися на цей фальш, який заполонив інтернет! 15 грудня відбулася направду дуже сумна історична подія в українському пісенному мистецтві, поховання легендарного співака, народного артиста України Степана Гіги!" - написав Борута.

"Хтось зміг із творчих побратимів приїхати попрощатися, а хтось ні, бо були на то певні причини. Все пройшло б непомітно якби якраз ті, хто не приїхав до Львова, не почали із Степаном викладати давні фото і під ними виписувати всякі нісенітниці та робити собі піар на горі його родини. Особливо це стосується столичних "звьозд", хоча серед них я не пригадаю жодного, хто би був корінним киянином", - додав він.

За словами композитора, при житті Гіги зірки, про яких йдеться в дописі, його ігнорувати та не запрошували до своїх "тусовок".

"Але він, не проживаючи в Києві, всіх вас разом взятих своєю мегапопулярністю поклав на лопатки і ви ніяк не змогли з цим змиритися. Ота чорна заздрість закрила всім вам очі. Я не вірю, що ви всі такі були зайняті і не знайшли часу приїхати попрощатися", - зауважив Борута.

Допис композитора про Гігу (скріншот)

Він розповів, що співак Михайло Грицкан скасував концерт заради того, аби попрощатися з Гігою. Але не всі зірки захотіли провести Маестро в останню путь.

"Може вам треба було гонорари заплатити, щоб ви були на похороні?! Ви не маєте ні морального, ні будь-якого іншого права взагалі щось писати про цю Людину! Ви не його друзі і ніколи ними не були, бо справжні друзі 14 і 15 грудня були у Львові. Царство Небесне Степану! Його пісні звучатимуть вічно, хоч він вже на Небі!" - резюмував композитор.

Кого саме мав на увазі Борута - невідомо. Втім, у коментарях фани підтримали допис композитора та його слова про Гігу. Користувачі пишуть: