"Бій, що не відбувся": Верховен поставив під загрозу офіційний результат протистояння з Усиком

У чому суть претензій Верховена

Драматична розв'язка бою настала наприкінці 11-го раунду. Усик спершу відправив опонента на настил, а під час фінального штурму змусив рефері зафіксувати технічний нокаут за одну секунду до сигналу про закінчення трихвилинки.

Проте Верховен стверджує, що хронологія подій була порушена. Нідерландець заявив, що суддя сигналізував про припинення бою занадто пізно.

"Я спеціально переглянув цей епізод після коментарів у мережі. Вони реально зупинили бій уже після гонгу! Спочатку пролунав сигнал, а вже потім втрутився рефері. У такій зупинці немає жодного сенсу – після гонгу я мав отримати законний час на передішку", - впевнений Ріко.

Він додав, що повністю контролював ситуацію, бачив, що до кінця раунду залишалося близько 10 секунд, і просто захищався на ногах, не будучи потрясеним. На його думку, офіційні організації мають визнати поєдинок таким, що не відбувся (No Contest), або підняти суддівські карти, за якими він лідирував.

Протест дорогою в аеропорт

Нідерландець перейшов від слів до діла, про що повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Подали офіційний протест уже дорогою в аеропорт. Правила мають сенс лише тоді, коли вони застосовуються в моменти, коли це дійсно важливо", - написав Верховен.

Варто зазначити, що для Ріко це був лише другий поєдинок у професійному боксі (перший відбувся ще у 2014 році). Попри брак досвіду, кікбоксер створив Усику колосальні проблеми: на момент зупинки він мінімально перемагав на картці одного арбітра, а у двох інших була зафіксована нічия.

Натомість для Усика цей успіх став унікальним – він уперше у своїй кар'єрі в надважкому дивізіоні оформив саме технічний нокаут (ТКО). Раніше він перемагав нокаутами, одностайним та роздільним рішеннями суддів, а також на відмові суперника.

Тепер доля поєдинку залежатиме від рішення апеляційного комітету.