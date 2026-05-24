Усик назвав двох наступних суперників після перемоги над Верховеном

07:45 24.05.2026 Нд
2 хв
Новий суперник вийшов на ринг одразу після фінального дзвінка
aimg Катерина Коваль
Усик назвав двох наступних суперників після перемоги над Верховеном Фото: український боксер Олександр Усик (Getty Images)
Після перемоги над Ріко Верховеном технічним нокаутом в 11-му раунді Олександр Усик заявив, що готовий битися ще з двома суперниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Що відбулося після бою

Непереможений німець Кабаєл (27-0, 19 нокаутів) вийшов до Усика в ринг одразу після фінального дзвінка. Саудівський промоутер Туркі Аль-Шейх запропонував спочатку провести бій Усик — Кабаєл, а потім реванш з Верховеном у Нідерландах. Кабаєл додав, що хотів би зустрітися з Усиком саме в Німеччині.

"Окей, без проблем. Я можу боксувати з ними обома", - коротко відповів Усик відповів.

Верховен про реванш

Нідерландець, який лідирував за записками одного судді до зупинки бою, обережно відреагував на пропозицію реваншу.

"Його досконалість сказав мені, що хоче реваншу. Але це вирішую не я. Побачимо", - заявив він.

Претенденти на пояси

Усик утримав титули WBC, WBA та IBF. Претендентом на пояс WBA залишається британець Мозес Ітаума. Новим претендентом IBF за результатами андеркарду став кубинець Франк Санчес.

Раніше РБК-Україна показувало ефектні кадри, як Усик та Верховен провели дуель поглядів посеред єгипетської пустелі. Також читайте несподівані факти про Ріко Верховена - "короля кікбоксингу", який вже програвав українському чемпіону. Крім того, в андеркарді непереможений українець Даніель Лапін зустрівся з Бенджаміном Мендесом Тані.

