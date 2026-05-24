Головна » Розваги » Спорт

Шалена рубка біля пірамід: яскравий відеоогляд найкращих моментів мегафайту Усик – Верховен

10:51 24.05.2026 Нд
Епічні кадри битви в Єгипті
aimg Андрій Костенко
Олександр Усик важко переміг суперника (фото: The Ring)
Оприлюднено офіційні хайлайти суперконкурентного поєдинку в Гізі, де Олександр Усик захищав свої пояси проти легенди кікбоксингу Ріко Верховена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DAZN Boxing.

Драма в 11-ти раундах

Верховен зумів шокувати боксерську спільноту, нав'язавши непереможному українцю колосальний спротив. Нідерландський гігант діяв агресивно, максимально ефективно використовуючи свої габарити.

Ба більше, оприлюднені пізніше суддівські карти підтвердили – на момент зупинки бою Усик не лідирував за очками, і поєдинок впевнено котився до сенсаційного фіаско українця.

Проте чемпіонський характер Олександра перекреслив плани претендента в 11-му раунді. Усик упіймав суперника жорсткою атакою та вперше в поєдинку відправив Верховена у важкий нокдаун. Нідерландець зміг підвестися, але українець миттєво кинувся на штурм і влаштував брутальне добивання, змусивши рефері достроково припинити це затяжне побиття.

Усик зберіг ідеальний рекорд на професійному рингу: 25 перемог (16 нокаутом) у 25 поєдинках, вкотре захистивши статус короля суперважкого дивізіону.

Особливий статус мегафайту

Для 39-річного українського чемпіона цей поєдинок став першим досвідом зустрічі з представником іншого виду єдиноборств. Усик проводив добровільний захист титулу за версією WBC, а також ризикував своїми поясами WBA та IBF.

Через те, що габаритний нідерландець не входив до офіційних боксерських рейтингів, у разі перемоги він не зміг би забрати пояси WBA та IBF собі – вони б просто стали вакантними. Також на кону стояв ексклюзивний трофей від WBC – спеціальний пояс "Король Нілу".

