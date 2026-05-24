"Бой, который не состоялся": Верховен поставил под угрозу официальный результат противостояния с Усиком

В чем суть претензий Верховена

Драматическая развязка боя наступила в конце 11-го раунда. Усик сначала отправил оппонента на настил, а во время финального штурма заставил рефери зафиксировать технический нокаут за одну секунду до сигнала об окончании трехминутки.

Однако Верховен утверждает, что хронология событий была нарушена. Голландец заявил, что судья сигнализировал о прекращении боя слишком поздно.

"Я специально пересмотрел этот эпизод после комментариев в сети. Они реально остановили бой уже после гонга! Сначала прозвучал сигнал, а уже потом вмешался рефери. В такой остановке нет никакого смысла - после гонга я должен был получить законное время на передышку", - уверен Рико.

Он добавил, что полностью контролировал ситуацию, видел, что до конца раунда оставалось около 10 секунд, и просто защищался на ногах, не будучи потрясенным. По его мнению, официальные организации должны признать поединок несостоявшимся (No Contest), или поднять судейские карты, по которым он лидировал.

Протест по дороге в аэропорт

Нидерландец перешел от слов к делу, о чем сообщил на своей странице в Instagram.

"Подали официальный протест уже по дороге в аэропорт. Правила имеют смысл только тогда, когда они применяются в моменты, когда это действительно важно", - написал Верховен.

Стоит отметить, что для Рико это был лишь второй поединок в профессиональном боксе (первый состоялся еще в 2014 году). Несмотря на недостаток опыта, кикбоксер создал Усику колоссальные проблемы: на момент остановки он минимально побеждал на карточке одного арбитра, а в двух других была зафиксирована ничья.

Для Усика этот успех стал уникальным - он впервые в своей карьере в супертяжелом дивизионе оформил именно технический нокаут (ТКО). Ранее он побеждал нокаутами, единогласным и раздельным решениями судей, а также на отказе соперника.

Теперь судьба поединка будет зависеть от решения апелляционного комитета.